La digitalización del proceso de escolarización minimiza el fraude

La publicación, a lo largo de los últimos días, de las listas provisionales baremadas del proceso de escolarización inaugura una nueva fase para las familias, la de las alegaciones y el trámite de audiencia, que se prevé tranquila. Los centros consultados por este periódico resaltaron la "normalidad" con la que se ha desarrollado la primera parte del proceso de escolarización, que resulta especialmente clave para los niños de 3 años. Son los nacidos en 2015, 8.606 según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los que comienzan ahora su periplo educativo.

Desde la Delegación de Educación señalaron que en los últimos años ha sido evidente el descenso en el número de denuncias y de casos de fraude en este proceso. De hecho, indican que la digitalización del procedimiento -que permite a la Administración educativa cruzar datos con otras administraciones- ha sido una de las claves en este descenso en los casos de reclamaciones. Educación también prevé que este año se siga la tendencia de los últimos procesos y que sean muy escasos los casos de denuncia y de fraude. En cualquier caso, aclaran, cualquier queja de las familias se tramitará y se investigará. Para ello cuenta con la colaboración de la Policía Autómica.

Las familias que no hayan solicitado entrar en plazo también pueden hacerlo ahora

El proceso, destacan desde Educación, es "garantista" y el objetivo final es que todos los niños accedan al centro educativo elegido por las familias. Evidentemente, no siempre la oferta se ajusta a la demanda, y es en ese momento donde la maquinaria administrativa tiene la obligación de dirimir.

El director del CEIP Luis Rosales, Javier Chavarino, indica que en su centro se han recibido 31 solicitudes para 25 plazas. "Es lo habitual", reseña. Comparte zona de escolarización con otros cuatro centros públicos y otros cinco concertados. En los mismos términos se manifiesta el director del CEIP Atalaya de Atarfe, Cecilio Martín. En el municipio -uno de los que tiene una mayor natalidad, destaca el director, con una media de 250 nacimientos al año- hay 225 plazas para 3 años y ha habido 220 solicitudes. El Atalaya, en concreto, ha recibido 43 solicitudes para 50 plazas. Desde la concertada, el presidente provincial de Escuelas Católicas, Manuel Marchante, indica que los datos de los 40 centros educativos asociados en Escuelas Católicas "han sido razonables" y que el descenso de la natalidad de los últimos años "se está estabilizando". De hecho, en 2015 la natalidad repuntó en la provincia de Granada según los datos del INE, con un centenar más de nacimientos que en 2014.

En el Zaidín, una de las zonas más complejas para la escolarización, también hay centros con más solicitudes que plazas para el primer año del segundo ciclo de Infantil. Es el caso de Belén, con 32 peticiones para 25 plazas. Por contra, en el CEIP Alcazaba, con una oferta de 25 plazas, en las listas baremadas figuran 18 solicitudes que han elegido este centro como prioritario. ¿Cómo se gestiona esta situación?

Desde Educación se explica que ahora comienza el proceso de alegaciones por parte de las familias que hayan detectado que los puntos asignados no se corresponden con los que deberían tener. A su vez, los centros comienzan el plazo de trámite de audiencia, por el que solicitan a las familias la documentación que no hayan aportado o que subsanen las deficiencias detectadas en las solicitudes. Incluso si alguna familia no ha solicitado plaza puede hacerlo ahora "y se le va a adjudicar".

Una vez finalizado el plazo de alegaciones, se adjudicarán las plazas elegidas como prioritarias. Puede ocurrir que haya más solicitudes que plazas. En caso de empate -que Educación recuerda que debe ser empate por puntuar por los mismos conceptos- se aplicará el sorteo, previsto para el 14 de mayo en Sevilla en un acto público. Del sorteo saldrá un número que dirimirá quién accede y quien queda fuera. El 15 de mayo se publicará la lista de admitidos, mientras que los que no deben esperar a la reubicación en los centros subsidiarios en los que haya vacantes, que se publicará el 22.