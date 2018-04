La huelga de los MIR se aplaza dos semanas para buscar una salida

La huelga de los MIR se aplaza hasta el próximo 11 de mayo a las 15 horas, esto es, un par de semanas. Finalmente la amenaza del paro indefinido en las cuatro urgencias de los dos hospitales que se iba a producir mañana se desactiva por "problemas de papeleo", pero su fantasma sigue sobrevolando el status quo de la sanidad granadina.

El anuncio de la moratoria tuvo lugar ayer tras concluir la segunda de las reuniones -en dos días- entre los gerentes Pilar Espejo (Virgen de las Nieves), José Luis Gutiérrez (Hospital Campus) y María Aguilera (Distrito Sanitario de Granada) y el Comité de Huelga de los residentes.

El encuentro no fue fructífero. Si no hubiera sido por el problema con uno de los formularios, motivo del aplazamiento del paro indefinido, la huelga de mañana seguriría vigente ya que durante la reunión no hubo "unos avances suficientes", relata Mikel Farrés, uno de los MIR.

Esto les da la oportunidad de mejorar la convocatoria "ya que no hemos montado ninguna huelga antes", explica, y añade que también es una ocasión para "seguir negociando y no llegar a este extremo". Pese a este espíritu conciliador por su parte, Farrés mantiene que van a "aprovechar para trabajar mejor con las negociaciones y para segurar una mayor participación en la huelga", si llega a producirse.

En el otro lado, desde ambas gerencias valoran positivamente toda reunión que les "pueda acercar a un punto de encuentro y que permita desactivar definitivamente la convocatoria de huelga". Así, afirmaban que a lo largo de la reunión de ayer se han analizaron los puntos planteados por los MIR y se propusieron "medidas para su debate". Por último, desde las gerencias dicen que "contar con un margen mayor de tiempo para buscar el consenso es bueno para todos".

Esta convocatoria alertó en cuestión de 24 horas a las gerencias de los hospitales e hizo que se sentaran a negociar y a escuchar las demandas de los médicos residentes. Las más urgentes, la ampliación de plantilla en las urgencias de ambos centros hospitalarios para evitar la saturación y "la ansiedad" tanto en ellos, médicos recién graduados, como en los adjuntos que han de tutorizarles el trabajo. Los datos de pacientes que pasan al día en estas áreas fluctúa entre los 200 y hasta los 500 hace, según denuncian, que tengan que firmar altas y atender a pacientes sin supervisión de su 'tutor'.

Por otro lado, los MIR advirtieron en declaraciones a este diario que muchos de sus compañeros, descartaban la opción de elegir los hospitales de Granada para hacer su MIR debido a las malas referencias sobre el estado de las urgencias y por ende, la docencia. Este comentario choca con los datos datos de las peticiones de plazas MIR en los primero tres días que fueron lanzados ayer por el Sindicato Médico. Éstos reflejan que los datos se mantienen más o menos estables desde 2014, salvo un bache sufrido en 2016 que bajaba las peticiones de plaza a 40 y que en 2017 se recuperaron llegando a las 49, las mismas que en este 2018. En Andalucía el total de plazas es de 299.

Estas 49 solicitudes sitúan a Granada en el número 11 de la tabla nacional -donde lleva desde 2014-y queda a rebufo de Sevilla (en cuarto lugar nacional)y Málaga (sexto) a nivel andaluz. Así, en los tres primeros puestos continúan Madrid, Barcelona y Valencia, dato que coincide con el dato autonómico: la Comunidad de Madrid es la que mayor número de plazas elegidas tiene (580) a la que le siguen a gran distancia Cataluña (345) y Andalucía (299).

En cuanto a los hospitales donde más plazas se solicitan, El Hospital Virgen de las Nieves es el único de Granada que aparece entre los primeros 40, que en la tabla aparece en el puesto 21, que se lleva 35 de las 49 plazas a nivel provincial. Por último, a nivel nacional las especialidades más demandadas está Pediatría y áreas específicas, Anestesiología y Reanimación y Cardiología.