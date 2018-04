"Este magistrado sigue dando muestras de una notoria parcialidad en favor de los investigados"

La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, y el letrado Carlos Castresana mostraron ayer su sorpresa ante la decisión de la Audiencia de desestimar la recusación sin audiencia de las partes. "Seguimos esperando que nos notifiquen la primera recusación, algo que conocen los periodistas pero no los abogados, porque creemos que la resolución es nula de pleno derecho ya que se hizo sin audiencia de las partes. Es por este motivo por el que hemos pedido que se nos notifique la resolución de la Audiencia y que, mientras no dispongamos de los pormenores de la recusación, no se practiquen más declaraciones", afirmaron.

También mostraron su extrañeza de que el juez "siga dando muestras de una notoria parcialidad, en favor de los investigados, en las decisiones que toma y en la manera en que conduce las declaraciones, a pesar de que una de las partes ya le ha recusado". Ante esta situación, declararon, están valorando recusarle ellos también. "Creemos que el juez del Caso Agreda sigue tomando resoluciones inexplicables y siempre en la misma dirección, la de proteger a los investigados y no querer desvelar quién recibió el trato de favor del alcalde, negándose a averiguar quién es el inversor que estaba detrás de la adquisición de Casa Ágreda y que es, a su vez, el destinatario del trato de favor por parte del Ayuntamiento, cuando se trata de delitos públicos perseguibles de oficio. Si estamos investigando un tráfico de influencias pero el juez no quiere investigar a quién es el que influía y quién se salió con la suya; estamos dejando la investigación a medias, ¿A quién están protegiendo?".

Por otra parte, detallaron que el juez parece no tener el "mínimo deseo de profundizar a pesar de que se lo ha ordenado la Audiencia, obligándole a reabrir el caso y también a practicar diligencias después de que él mismo lo archivara, algo que está haciendo practicando las mínimas diligencias y de manera sesgada. Parece que no tiene el mínimo interés de esclarecer la verdad y por tanto se está haciendo acreedor de otra recusación y de ser apartado del caso".

Por último, reconocieron que siguen echando en falta la presencia del Ayuntamiento de Granada en este caso, ya que se trata de un asunto en el que está directamente perjudicado. En este sentido, el portavoz del equipo de Gobierno, Baldomero Oliver, aseguró ayer que con la Casa Agreda van a seguir los mismos pasos que con Emucesa. En el momento en que dispongan del informe de asesoría jurídica atenderán a las recomendaciones para personarse o no.