Las plataformas del AVE de Murcia se unen el domingo a la Marea Amarilla

Las plataformas por el soterramiento de los trenes en Murcia, los 'Rolling Stones' de las protestas por el AVE, se unen este domingo a la manifestación de la Marea Amarilla frente a la Subdelegación del Gobierno para pedir que se ponga fin a los más de 1.000 días de aislamiento ferroviario de Granada. De momento ya han confirmado que fletarán un autobús para unirse a sus compañeros de Granada en una concentración que, según los convocantes, debe servir para sacar a Granada de su ensimismamiento y reclamar con firmeza un AVE de primera para la ciudad. Este 'hermanamiento' entre las plataformas de Murcia y Granada llega después de que las multitudinarias manifestaciones en el levante, que consiguieron que el Ministerio de Fomento diera marcha atrás para iniciar las obras de soterramiento, contrastaran con las apenas cincuenta personas que acudieron de media el pasado mes de noviembre a las concentraciones convocadas por Marea Amarilla.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Andalucía, el popular Antonio Sanz, insistió ayer en que el plazo para la puesta en marcha del AVE a Granada vendrá marcado por el resultado de las pruebas de seguridad que ahora se están llevando a cabo, advirtiendo de que en esta materia "no caben juegos políticos" ni "adelantar acontecimientos".

El delegado del Gobierno defiende que en materia de seguridad "no caben las prisas"

A preguntas de los periodistas en Granada sobre si existe "una fecha límite" para la duración de estas pruebas, Sanz señaló que el objetivo del Gobierno es que el AVE entre en servicio comercial "lo antes posible", pero defendió que "en seguridad no debe haber prisas" ni "marcar una fecha" porque "quien la marca es la garantía de seguridad absoluta en torno al funcionamiento de un sistema tan importante como el ferroviario".

También matizó, después de que el tren laboratorio de Adif que inauguró la fase de pruebas no haya vuelto a recorrer las vías del tramo Granada-Antequera, que esta clase de pruebas no se hacen sólo con el tren en marcha, sino que también incluyen análisis de la vía y de todo lo que atañe al recorrido, por lo que "no se ha dejado de trabajar ni un día" para seguir avanzando en esta nueva fase. En todo caso, según defendió Adif desde el primer momento, las pruebas no comenzarían hasta enero de 2018, lo que hizo que tanto las plataformas como los representantes del PSOE tildaran de "paripé" la salida del hangar del tren laboratorio el pasado 30 de noviembre.

Sanz defendió el que no se haya puesto un plazo concreto hasta que la seguridad "no esté garantizada", algo que, según agregó, "lo saben bien" los responsables del Metro de Granada -que también fue sometido a estas pruebas-, por lo que mostró su "sorpresa" con que responsables de la Junta, el PSOE o el alcalde de la capital, el socialista Francisco Cuenca, puedan criticar esta situación.

En todo caso, la manifestación del próximo domingo contará con la presencia de 'Los Mataos', como se hacen llamar las plataformas por el AVE de Murcia después de recibir ese calificativo por parte de la vicepresidenta del Círculo de Economía, Isabel Martínez.