El plan para rescatar el comercio de Beiro tras la desfusión, en 'stand by'

A punto de cumplirse un año de la fusión hospitalaria que derivó en desfusión en febrero los comerciantes del barrio de la Plaza de Toros siguen en vilo. Todavía desconocen el uso qué se va a dar a edificaciones emblemáticas como el hospital Clínico o la antigua Facultad de Medicina cuyo cierre o eliminación de servicios provocó una caída abismal de las ventas de los comercios de la zona.

Ante esta situación, Ciudadanos criticó ayer que el alcalde hiciera a pie de barrio promesas que, hasta ayer, no ha cumplido. El concejal del grupo municipal de C's , Raúl Fernández denunció la "grave situación" que están sufriendo los comerciantes del distrito Beiro debido a la "falta de previsión" que durante quince años han tenido las instituciones acerca de todas las consecuencias que iba a traer consigo la entrada en funcionamiento del PTS y demandó "actuaciones urgentes" con el objetivo de evitar el cierre de más comercios.

Más de 400 comercios están al borde del cierre si no se toman medidas con celeridad. "Estamos hablando de cientos de familias que dependen directamente de estos comercios y que no podemos permitir que se queden en la calle", destacó Fernández. También recordó el compromiso del alcalde a principios del mes de mayo para poner en marcha una comisión de trabajo centrada en el comercio para abordar este tema que todavía no se ha convocado. El concejal valoró la importancia de ejecutar una "estrategia global" que incluya medidas para "mejorar la dinamización de los negocios" por ejemplo con "el diseño de una marca comercial en torno a los barrios, la creación de un directorio comercial, la realización de campañas de comunicación y de un diagnóstico del tejido comercial o la promoción de los establecimientos a través de las redes".