El sistema LAC cumple tres años con el mapa de líneas en el aire

El próximo 29 de junio la LAC estará de aniversario. Tres años han pasado desde que los autobuses azules irrumpieron en el eje Palacio de Congresos-Caleta ante el rechazo de los granadinos que en un principio patalearon por la pérdida de sus líneas míticas como la circular (11), la que llevaba a la Estación de Autobuses por Gran Vía (33), o la que conectaba Cervantes y Chana (9). Lo bueno es que, con el paso del tiempo, se va echando de más lo que un día se echó de menos. Y eso parece haber pasado con el antiguo mapa de autobuses. Tras tres inviernos y dos veranos los granadinos y visitantes se han adaptado al nuevo sistema de transporte que no obstante está pendiente de reestructuración. Ahora que todo el mundo ha aprendido a conjugar el verbo transbordar, el área de Movilidad baraja modificaciones que no llegarán hasta que el Metro de Granada se ponga en marcha y se concrete el Plan de Movilidad Metropolitana elaborado por la Junta de Andalucía. Todo para evitar la duplicidad de líneas y lograr un ahorro en una ciudad que acumula ya dos años de presupuestos prorrogados y con las arcas municipales en un estado precario. "Estamos esperando dos cuestiones muy importantes que van a pasar en la ciudad próximamente. La puesta en marcha del Metro, momento en que se reordenará numerosas líneas, y la puesta en marcha del nuevo Plan Metropolitano coordinado entre la Junta de Andalucía y el Consorcio", destaca la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, que no obstante remarcó que los cambios se harán paulatinamente. No van a desaparecer servicios de un día para otro. "Conforme vayamos viendo que se adaptan los usuarios al Metro cambiaremos nuestras líneas, por ejemplo, las del Camino de Ronda que coincidan con el recorrido del nuevo medio de transporte".

Respecto al Plan de Movilidad Metropolitano, Ruz apunta que también conllevará modificaciones en el actual mapa de líneas. "Tendremos que tenerlo en cuenta para adoptar medidas", indica la concejal, que aboga por trabajar desde un punto de vista metropolitano. Es la única fórmula para sacar vehículos privados de la capital y aliviar el tráfico y la contaminación. De nada sirve tomar medidas en la capital si no se tiene en cuenta la necesidad de fomentar el transporte público en los municipios del Cinturón.

Ayuntamiento y Junta trabajan en un modelo de transporte que reste vehículos del Cinturón

En este sentido, la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Mariela Fernández-Bermejo, detalla que la Junta y el Consorcio ultiman este documento que se ha redactado de forma consensuada gracias a la colaboración de numerosos ciudadanos a través de diferentes propuestas como el buzón de ideas o encuentros permanentes con colectivos y expertos.

Una de las medidas más interesantes que baraja este plan es la construcción de plataformas reservadas para los autobuses del Área Metropolitana que entrarán en la ciudad, beneficiando también a las líneas regulares que circulan por la capital. Estos carriles bus y bus VAO conectaran municipios como La Zubia, Atarfe o Santa Fe, aunque todavía está por concretar. "Esta inversión se haría desde la Junta", detalla Fernández-Bermejo, que añade que también se está planteando realizar convenios con algunos municipios para que las líneas metropolitanas funcionen también en la capital recogiendo y llevando viajeros independientemente de su destino. Sería con acuerdos parecidos al existente en Cenes de la Vega, mediante el cual la línea SN1 discurre como un autobús urbano recogiendo y soltando viajeros hasta alcanzar la Estación de Autobuses. Una propuesta que esta semana solicitó el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Manuel Olivares, que presentó un plan para ahorrar a la ciudad ocho millones de euros. No obstante, esto requiere, según explica Fernández-Bermejo, cuadrar unas cifras cuya viabilidad es todavía desconocida.

"Aunque no tengamos servicios coordinados, si conseguimos que haya una plataforma reservada que haga el transporte público más rápido eso va a generar que la gente deje su vehículo porque el transporte te va a permitir llegar más rápido que el coche privado", destaca. Esta actuación de carriles reservados obligaría a ampliar algunas de las carreteras de doble sentido que conectan el Cinturón con la capital, cuyo gasto correría a cuenta de la Junta. "Estamos evaluando que la inversión que se proponga sea ejecutable en el plazo de diez años. Queremos un plan realista que favorezca el transporte urbano e interurbano de Granada", declara la delegada.