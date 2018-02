Con el objetivo cambiado

Hoy visita Los Cármenes, a priori, uno de los rivales propicios para que el Granada CF vuelva a retomar la senda de la victoria. El CD Tenerife aterriza en la ciudad de la Alhambra sumergido en plena crisis de resultados y adaptándose al nuevo objetivo que se le ha planteado con el paso de las jornadas. Una plantilla compuesta para ascender por segunda temporada consecutiva ahora tiene que luchar por la permanencia. Los visitantes ocupan actualmente la duodécima posición con 30 puntos, por lo que están a solo tres del Almería, que es el primer equipo en posiciones de descenso. Para los azulones es fundamental sumar de cualquier forma hoy, ya que podrían meterse entre los cuatro últimos en caso de perder si el UD Almería logra vencer.

la posesión

Martí tiene claro que su equipo tiene que tener la posesión del balón y juega para lograr su propósito el mayor tiempo posible. El CD Tenerife es un equipo muy trabajado y que es especialmente vertical durante algunas fases del partido. El rival del Granada cuenta con jugadores que son capaces de sacar el balón jugado desde atrás. A pesar de ello, el Tenerife se siente mucho más cómodo si espera replegado atrás y aprovecha para salir rápido a la contra, algo que hará en Los Cármenes y que ya hizo en el choque de la primera vuelta disputado en el Heliodoro Rodríguez López y que finalizó con empate a dos a pesar de que los locales remontaron con un jugador menos.

sistema

José Luis Martí suele disponer un clásico 4-4-2 sobre el terreno de juego, aunque alterna con el 4-2-3-1. Dani Hernández es indiscutible en portería, mientras que la línea defensiva la forman Aveldaño, Camille, el bastetano Carlos Ruiz y Luis Pérez o Raúl Cámara, que comparten el lateral derecho. En el centro del campo jugará su segundo partido Luis Milla en el doble pivote junto a Aitor Sanz, mientras que Brian Martín y Juan Carlos podrían ocupar la banda. Malbasic y Juan Villar actuarán en ataque.

presión

Martí cuenta con crédito suficiente para que una derrota no le mande al paro. A pesar de que el ambiente en el vestuario no es bueno y de que las sensaciones en el campo son peores, de momento no peligra su puesto.