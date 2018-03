Dibujo 1-4-2-3-1 de principio a fin

El estreno de Pedro Morilla en el banquillo del Granada en sustitución del destituido José Luis Oltra vino acompañado por una importante plaga de bajas. Hasta cinco rojiblancos se perdieron por diferentes motivos el choque contra el Numancia, cuatro de ellos (Adrián Ramos, Víctor Díaz, Machís y Sergio Peña), titulares casi indiscutibles hasta ahora en el equipo. Esto provocó que la revolución que Morilla introdujo en el once inicial ante los sorianos esté algo condicionada ante tanta ausencia. El paso de las semanas, cuando los ausentes vuelvan a estar disponibles, determinará si el nuevo entrenador sigue la estela del anterior o viene con ideas, en cuanto a jugadores se refiere, diferentes.

novedades

Lo cierto es que hasta cuatro jugadores que no fueron titulares en Oviedo actuaron ayer de inicio. Quini actuó por primera vez desde el principio en el lateral de Víctor Díaz, que hasta ahora lo había jugado todo. Las otras tres altas sí que eran menos previsibles. Germán formó pareja en el centro de la zaga con Chico Flores, dejando en el banquillo a Saunier, mientras que Hjulsager fue el elegido para el extremo zurdo y Antonio Puertas pasó de no contar nada para Oltra a ser el media punta titular con Morilla.

dibujo

El decálogo del técnico ya lo esbozó él mismo durante la semana en sala de prensa. Intentar ser fuertes en defensa y verticales con el balón, meta a cero por encima de cualquier otra cosa y presión alta, esfuerzo innegociable en el campo y versatilidad ofensiva. Para lograrlo, Morilla apostó por el 1-4-2-3-1, el dibujo más usado por su antecesor durante el curso.

primeros cambios

Piña de los jugadores antes del pitido inicial y comienzo de un ataque en estático en lugar de que un central pegue un pelotazo hacia arriba justo tras el saque de centro. Esas fueron las dos primeras cosas que hizo el Granada de Morilla que no hacía con Oltra. En las acciones a balón parado también se vieron diferencias, ya que Alex Martínez y Montoro fueron los encargados de botar esas acciones. En algunos casos, con los dos a la vez junto al esférico. En la estrategia del rival, el Granada descolgó a Joselu a diferencia de lo que ocurría antes, que los once defendían en el área o sus alrededores.

poca 'chicha'

El Granada se mostró seguro en la primera parte, ya que no concedió ninguna ocasión al oponente y Javi Varas no tuvo que hacer ninguna parada. Con laterales y medio centros más pendientes de defender que de atacar, el Numancia no pudo hincarle el diente a los nazaríes pese al dominio alterno en el choque. Eso sí, en ataque los rojiblancos nada de nada, o muy poco. Hjulsager lo intentó sin suerte, Antonio Puertas quiso ser el motor del equipo desde la media punta y Agra se mostró vertical y veloz como siempre, pero nunca ganándole la partida a la zaga soriana.

defensa adelantada

Apostó Arrasate, entrenador de los visitantes, por una línea defensiva bastante adelantada, pero el Granada nunca encontró el pase a la espalda de los zagueros con el que hacer daño. El único que a veces sorprendió fue Quini. Falta de visión, envíos tardíos o malas decisiones de los rojiblancos impidieron que el Numancia pasara apuros en el primer tiempo.

cambios rápidos

Tardó poco Pedro Morilla en mover su banquillo en el segundo tiempo al ver con claridad que cambiaba poco el panorama. Entró Pedro por Hjjulsager y Espinosa por Agra, lo que llevó a Antonio Puertas a la banda porque Espinosa se colocó en la media punta. El Granada mantuvo hasta el final su esquema 1-4-2-3-1 porque la tercera sustitución, Raúl Baena por Kunde, fue también entre dos jugadores que ocuparon la misma posición.

cambio de banda

Se colocó Pedro en la izquierda cuando entró pero después de fue a la derecha al cambiar su posición con Puertas, que inició desde la zurda la acción del gol que dio el triunfo al Granada.