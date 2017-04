"Ganar al Granada es media salvación"

El rumano Florin Andone, delantero del Deportivo, calificó de "final" el partido de mañana ante el Granada en el estadio de Riazor, y aseguró que si el conjunto coruñés gana el encuentro tendrá "el 50 por ciento de la salvación" en el bolsillo.

"El Granada es un equipo de Primera, complicado, que se está jugando la vida. Va a venir muy necesitado, al cien por cien, con mentalidad de ganar y nosotros debemos tener la misma mentalidad o más. Queremos hacernos fuertes en casa. Ganando al Granada tienes el 50 por ciento de la salvación encaminada, por lo menos", comentó en rueda de prensa. Andone aseguró que "es un partido decisivo" en el que el Deportivo necesita "la victoria sí o sí", por lo que deseó que el estadio de Riazor esté "lleno". El futbolista rumano explicó que el Granada quedará "bastante tocado y hundido" si pierde en Riazor porque para los rojiblancos es "un partido vital".

El Granada es uno de sus rivales favoritos, el primero al que batió en la máxima categoría (con el Córdoba el 5 de enero de 2015) y también el primer equipo al que marcó gol con la camiseta del Deportivo esta temporada en la undécima jornada. Por eso espera poner fin ante el conjunto andaluz a la sequía de goles que inició tras su tanto al Atlético de Madrid hace un mes, una de las dos dianas que anotó en 2017.

"La relación con el gol es como con la novia, semanas buenas en que todo va bien y semanas malas en que no paras de pelearte con ella, pero estoy tranquilo, llevo ocho goles y espero meter alguno más. Ojalá vuelva la racha positiva que tanto me caracteriza, ante el Granada, que es mi gran amigo. Espero que vuelva la racha con ellos", sostuvo. No obstante, se mostró "muy tranquilo" respecto a la ausencia de goles porque tiene "buenas sensaciones" y su única "obsesión" es la "salvación".

Explicó que se entendió "muy bien" con Joselu como compañero de ataque en Valencia a pesar de la derrota (3-0) y pidió para el partido ante el Granada que el turco Emre Çolak sea titular: "Aporta mucho, es un jugador diferente, que está al cien por cien disponible y me gustaría que jugara de inicio, aunque yo no mando, y que ayude a conseguir los tres puntos".