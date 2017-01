Granada: de esta forma no se puede confiar

El club lanzó durante la pasada semana el lema Granada Sí Cree convencido de que serviría para motivar a una hinchada y a unos jugadores ateridos, tanto como el domingo hizo frío en Los Cármenes, por los aires antárticos del descenso. Granada no puede creer así. Ha sido una vuelta entera aguantando el chaparrón, con sólo dos victorias en veinte partidos que se dice pronto, y demostrándose inferior a un equipo como el Osasuna, el colista, al que no solo no se le ganó, si no que dio un repaso a los rojiblancos y que sí da síntomas de haber encontrado un camino hacia, al menos, posiciones en las que pelear la categoría.

APESTABA...

...El partido a empate desde que por la mañana ganara el Valencia al Espanyol, precisamente el próximo rival del Granada. Los rojiblancos no están hechos para responder cuando deben hacerlo, entre otras cosas porque es un equipo donde los que deciden apenas acaban de votar en sus primeras elecciones generales. Se demostró con las rojas a Uche y a Ponce. La primera decidió, en plena vorágine hacia la victoria, cortando de cuajo el momentum del equipo dejándolo con diez por una niñería; y la segunda porque se produjo justo antes del pitido final, que si no hubiéramos contado una derrota. Por parte de Osasuna, porque aunque ahora parecen jugar a algo, les falló la calidad para haber matado el partido, y eso que ocasiones tuvieron para hacerlo. ¿Resultado? El que se dio. Empate y casi los dos en Segunda.

UNA DE ENTRENADOR

No varía un ápice la loa a Lucas de hace unas semanas en estas mismas líneas. Y ya dije que aquello no excluía al técnico de las críticas. Y aunque Alcaraz no puede hacer nada si Rúben Vezo despeja balones hacia su propio campo, Foulquier golpea mal un balón en largo, Boga decide picarle el balón a un portero que mide 1,85, Tabanou es un coladero o Atzili no aparece ni para defender ni para atacar, bien es cierto que algunas decisiones podrían haber dado otro aire al equipo. Me refiero a por qué jugó Vezo como central zurdo, cuando esa no es su pierna, y teniendo sano a Gastón Silva, un internacional con Uruguay zocato y que vale tanto de lateral como de central. La equivocación de Lucas fue menuda porque Osasuna martilleó al Granada por ese lado, en el que formaba con Tabanou pegado a la cal, una y otra vez. La inseguridad del luso hizo que el equipo se contagiara y que el colista pudiera haber hecho un roto terrible a los de Lucas.

POR LOS DEMÁS

Lucas pagó la falta de hombres válidos en su equipo, porque plantilla hay, pero poco preparada. Atzili tendría que hacerse una excursión al filial porque directamente no sabe qué hacer, mientras que Boga lo intenta pero se sigue quedando en la filigrana gambetera. Y lo de Uche es inevitable porque Angban está en la Copa de África. Medio equipo no vale. Una vuelta entera ha sobrado para mostrarlo.

EL CORTE

Hace bastantes temporadas, al menos desde que el Granada volvió a Primera, en las que los tres equipos que van a bajar están tan definidos y desde tan pronto. Osasuna, Sporting y el propio conjunto granadinista. El corte del descenso lo estableció ayer el Valencia en cuatro puntos, más de un partido de distancia. Con respecto al Granada, la cosa está en seis (justo dos). Y si partimos de la base de que todos piensan que más pronto que tarde, los valencianos pondrán tierra de por medio con los más pobres de la categoría, las referencias son Leganés y Deportivo. Los gallegos no caerán salvo que alguien del trío de abajo se empeñe en meterles en el lío, así que sólo queda pensar en los madrileños como posibles víctimas... Y el Granada está nada menos que a tres partidos de distancia de ellos, a siete puntos en concreto. No se puede creer.

EL EMPATE DE JIANG

El club tiene la principal culpa de que no se ganara a Osasuna. No personalicen solo en Piru, trasladen la crítica a la cúpula rectora. Para el duelo del domingo ya debía haber aquí fichajes, y así lo tenían estipulado. Jugadores nuevos que dieran un salto de calidad y otro aire al equipo, pero no, jugaron los de siempre. El director deportivo hace lo que buenamente puede emparedado a un control financiero de la Liga que apenas da para pipas, o eso parece. Quien de verdad tiene libertad para hacer lo que quiera y como quiera es el dueño, que tiene un discurso muy bonito y que piensa en el futuro, pero no en el ahora, con la gravedad que conlleva la inacción en un mundo en el que hay que huir hacia adelante continuamente. Es Jiang Lizhang quien tiene cash para fichar a quien le venga en gana para su equipo chino y cederlo aquí. Es la fórmula por la que reforzar al Granada, pero él también tiene que mostrarse más agresivo y dar golpes en la mesa de verdad. El presidente ha perdido quince días de mercado y el equipo perdió este fin de semana dos puntos clave por la indecisión del que manda. Espabile, señor Jiang.