Oltra, convencido de que se mejorará

A pesar de las necesidades del Lugo, al que "le va la vida", también recalcó que "esto no quiere decir que a nosotros no nos vaya". Es por esto que el entrenador granadinista pide a sus jugadores que compitan "con la misma alta intensidad que van a competir ellos", y añadió que "tenemos que aprovechar nuestras virtudes y dar continuidad a la dinámica buena" que atraviesan los suyos.

Quini, que aún no está descartado, se prueba hoy

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, anunció ayer que Quini se va a probar en el entrenamiento de hoy. Según el técnico, el jugador no se entrenó ayer por precaución tras producirse un ligero esguince en el tobillo de su pierna izquierdo en el entrenamiento del pasado miércoles. No obstante, si el cordobés no pudiera estar en condiciones para jugar el encuentro de mañana en Lugo, Oltra considera que hay jugadores suficientes para poder suplirlo. "Si no estuviera él ni Víctor Díaz. Chico ha jugado mucho de lateral, Menosse ha sido lateral izquierdo, está Pedro, también se puede poner un zurdo en la derecha, Alberto Martín seguro que va a cumplir, o Antonio Martín, en el filial, ha entrenado hoy -ayer para el lector- con nosotros y da el nivel", manifestó el preparador rojiblanco a la conclusión del entrenamiento de ayer en la Ciudad Deportiva del Granada en el que tampoco participó Montoro, que sigue en su proceso de recuperación.