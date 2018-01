Precipitados y sin ideas

Sumar tan sólo un punto de seis posibles ante el Albacete no puede calificarse más que como un fracaso. Esa palabra que tanto odian los equipos profesionales de cualquier deporte y que se acentúa en el mundo del fútbol cuando se miden dos rivales con tanta diferencia presupuestaria. En esta categoría no basta con ser de los equipos que dominan más la posesión ni contar con jugadores con un gran historial. En la Liga 1|2|3 lo importante es tener claro a lo que juegas, ser contundentes y aprovechar las pocas ocasiones de gol que se suelen generar habitualmente en los partidos salvo excepciones. Y si no que se lo digan al Cádiz. Precisamente, ese fue el argumento que mostró el conjunto albaceteño para derrotar ayer al Granada CF, demasiado precipitado en ataque, con escasas ideas sobre todo en los últimos 20 minutos de partido y con nula capacidad de desborde de sus extremos. Un último aspecto que comienza a preocupar cuando Machís no está disponible, pero se necesita equilibrio en ambos flancos y eso a día de hoy no existe.

Puesta en escena

Lo cierto es que el inicio de partido fue bueno de los rojiblancos, pero apenas duró diez minutos. Los de Oltra tocaban con cierta facilidad de banda a banda logrando en apenas cinco minutos lanzar a portería en dos ocasiones. Pero fue un espejismo. Lo que tardó el Albacete en ajustar su presión. A ello hay que sumar que en su primera acción de peligro, si es que se puede llamar así, se adelantó en el marcador con un tanto de chiste en el que la zaga granadinista no estuvo nada contundente como suele pasar cuando juega fuera de Los Cármenes.

Apagón en 3/4

Con ventaja en el marcador, el partido estaba donde quería Quique Martín, que dejó la iniciativa del juego a los de Oltra que dominaban la posesión pero con escasa profundidad. Peña se movía por toda la media punta tratando de asociarse, pero las bandas apenas tenían protagonismo y cuando se llegaba al borde del área, las ideas se apagaban. Únicamente el trabajo y las ganas de Rey Manaj, que debutó como titular, hacia albergar alguna esperanza. Pero el albanés mostró muchas ganas, demasiada en algunas acciones, cometiendo numerosas faltas en ataque.

Sin desequilibrio

Es algo que se viene apreciando desde hace varias jornadas pero que cada vez es más acusado. La escasa capacidad para desbordar de los extremos está siendo un problema en el juego ofensivo de los rojiblancos. Con Pedro en un bajo momento de forma y sin encarar a nadie, algo que tampoco haya hecho mucho pero al menos los soslayaba con las acciones a balón parado, sin Machís este equipo no hace daño por los flancos. Espinosa una vez más volvió a evidenciar que no es un especialista en dicha posición. Cada vez sale antes sustituido y quizá es el momento, no ya solo de fichar, sino de buscar alternativas, cambiar el sistema de juego y apostar fuera de casa por un once con dos puntas desde el arranque.

En largo

Por su parte, el Albacete se dedicaba a lanzar envíos en largo hacia Aridane y Bela que le dieron la tarde a los centrales granadinos. Un juego sencillo a la par que fácil en teoría de defender pero que trajo en jaque a la zaga.

Imaginación

La única nota positiva, si es que la hubo, fue sin duda la cada vez más importancia en el juego que tiene Sergio Peña cuando, eso sí, no se le ocurre al técnico mandarlo a banda como hizo en Cádiz y ayer en el Carlos Belmonte. Su calidad está por encima del resto de compañeros y quizá haya que buscarlo mucho más, asociarse con él porque es el único con imaginación y calidad para dar el último pase. Con los cambios actuó durante 22 minutos tirado a banda izquierda, donde desapareció. Cuando desde el banquillo se dio entrada a Antonio Puertas, el Granada CF ya iba a la desesperada y nunca lo buscaron pese a actuar en junto a Kunde. La solución fue dar pelotazos frontales hacia los dos puntas (Adrián Ramos y Joselu) para alegría de los centrales manchegos a los que les facilitaron el trabajo.

Sin ideas

Los últimos 20 minutos demostraron la ansiedad que tiene este equipo cuando juega fuera de casa, sin ideas y haciendo un fútbol para el que este equipo no está construido. Ha comenzado la segunda vuelta fuera de la fase de ascenso. La situación no es grave pero comienza a preocupar al aficionado. Quedan 15 para buscar soluciones en el mercado invernal. Toca corregir defectos.