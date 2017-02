Prohibido malgastar otra bala

Cada vez quedan menos balas en la recámara del Granada y no está la situación como para desperdiciar dos seguidas tras lo ocurrido el pasado lunes en Eibar. Como diría el castizo, el horno rojiblanco no está para bollos porque esta noche en Los Cármenes y ante el Betis no están en juego sólo tres puntos, sino la misma 'vida' de un equipo, el que entrena Lucas Alcaraz, que pretende seguir danzo brazadas con la esperanza de asir de una vez por todas un cabo salvador.

Por tanto, para el encuentro de hoy, enésimo que es vital esta temporada, toda repetir la misma retahíla que no por mucho sonar al bla, bla, bla de siempre no deja de ser una verdad como un piano: el Granada tiene que ganar esta noche sí o sí. Tras desaprovechar el lunes la ocasión de ponerse a tiro de piedra de los puestos de salvación, ahora lo que toca es evitar que esa línea se vuelva a alejar más todavía. Por esto y mucho más, los tres puntos ante el Betis son necesarios para mantenerse en el sueño de la permanencia. Además, hay que buscar de una vez por todas la segunda victoria consecutiva en Los Cármenes para empezar a dar la sensación de que visitar el estadio rojiblanco es un mero trámite para sacar réditos. Después de que la UD Las Palmas se percatara de ello hace dos jornadas, ahora es el equipo que dirige Víctor Sánchez del Amo el que debe sentir en su piel que el Granada va a por todas, sobre todo en su feudo. Hay que insistir de nuevo que triunfo es necesario para los rojiblancos se mire por donde se mire, entre otros aspectos para intentan apuntalar el estado anímico, que podría desmoronarse si los resultados no acompañan en los próximo compromisos.

Héctor Hernández podría debutar como titular y Kone es convocado por primera vez

Pero las ganas son una cosa y lo que se haga sobre el césped, otra bien distinta. En un equipo como el Granada, que desde hace ya varias semanas juega a la desesperada, la cabeza debe tirar de las riendas de las prisas del corazón. Por tanto, fútbol y ganas deben conjugarse de igual manera ante un rival que no atraviesa una buena racha de resultados.

Si mala noticia era la ausencia del lesionado Saunier para los esquemas de Alcaraz, anoche, tras el último entrenamiento llevado a cabo por el Granada, se conoció que Kravets se caía de la convocatoria. Durante la sesión, el delantero ucraniano se lesionó en el abductor de su pierna derecha. Por el contrario, el que entró por primera vez en la lista dada a conocer por el técnico rojiblanco es Kone, que lo hace por primera vez desde que se incorporó al equipo en el pasado mercado de invierno.

En cuanto al once que salte al campo, Alcaraz deberá tomar la decisión de si mantiene la defensa de cinco jugadores o, ante la ausencia de dos de sus centrales, opta por volver a una zaga de cuatro. En esta línea podría presentar la novedad de la presencia de Héctor Hernández en la banda izquierda. También podría volver al once de salida Sergi Samper para dotar de más criterio al juego del equipo. El resto del once se parecerá bastante al de las últimas jornadas, con el retorno del extremo marroquí Mehdi Carcela-González.

Por su parte, el Real Betis afronta el encuentro con la necesidad de lograr su primera victoria como visitante de Víctor, que ha perdido sus tres partidos fuera, y con el reto de romper una racha de cuatro jornadas sin conocer la victoria -tres empates y una derrota-. Para el partido ante los granadinistas, el técnico madrileño cuenta con las sensibles y seguras bajas de dos de sus jugadores franquicia, que son el central argentino Germán Pezzella y el medio Dani Ceballos, fijos en todas sus alineaciones y que se perderán el partido por estar sancionados por acumulación de amonestaciones.

También preocupa en el seno del equipo bético la falta de gol en sus ´jultimos compromisos, lo que podría propiciar la entrada en la delantera del paraguayo Tonny Sanabria en lugar de Álex Alegría y para acompañar a un Rubén Castro que, a pesar de ser el máximo goleador de su equipo, lleva tiempo sin celebrar un gol.

Así, sólo cuatro días después de la debacle de Eibar, el Granada puede redimirse ante su afición. Los de Alcaraz ya han cargado su arma y no pueden fallar. La bala de hoy no puede irse al limbo.