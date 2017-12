Sentimientos encontrados

Desde que el Granada alcanzó el liderato hace varias jornadas se ha sumido en la irregularidad. Y es que el conjunto rojiblanco ha demostrado que es capaz de lo peor (perder con el colista) y de lo mejor (ganar al líder), pero no ha mantenido la línea necesaria que exige el objetivo que persigue al sumar además dos empates y otra derrota. Estos cinco puntos logrados en otras tantas jornadas le ha llevado a perder posiciones y a alejarse del primer puesto, lo que hace que hoy, frente al Almería, no le quede otra que sumar los tres puntos en juego. El entrenador del Granada, José Luis Oltra, muy dado a hablar de dinámicas, seguro que es consciente de que hay que dar un pequeño volantazo para recuperar la alegría de vivir de hace un mes, cuando su equipo parecía embalado, imparable. Evidentemente, el fútbol no es una ciencia exacta.

Para volver a recuperar sensaciones, lo primero es empezar a sumar los puntos de hoy en la visita a Los Cármenes de un Almería que no comenzó nada bien la temporada y que ha reaccionado desde que Lucas Alcaraz se hiciera cargo del banquillo. Y si alguien conoce el club rojiblanco como el que más ése es el técnico granadino que, sin duda alguna, será esta tarde el más granadinista entre todos los que estén sobre el césped del estadio rojiblanco. Otra cosa es que su profesionalidad haga que deje de lado su sentimiento... pero será sólo por un par de horas.

Por lo tanto, hoy se mide un equipo local que navega en la parte alta de la tabla pero que ha perdido un poco de fuelle en los últimos partidos y un conjunto, el visitante que lucha por salir del pozo y que ha empezado a sumar. Dos objetivos y dos dinámicas, frente a frente.

Así, el Granada necesita los tres puntos para mantenerse entre los equipos que luchan por el ascenso. Aunque el Almería está en la parte baja de la tabla, es de suponer que los rojiblancos tienen la lección bien aprendida tras lo ocurrido en la visita del Sevilla Atlético. La concentración durante los 90 minutos se antoja imprescindible.

José Luis Oltra tiene importantes bajas para el choque, ya que se encuentran lesionados sus dos centrales titulares: Chico Flores y Matthieu Saunier. Además, pierde a los tres centrocampistas con los que más ha contado hasta ahora: Raúl Baena y Alberto Martín, que también están lesionados, y Ángel Montoro, que está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Así, el entrenador valenciano rearmará su once con Menosse y Germán Sánchez en el centro de la zaga, mientras que en el doble pivote jugarán, salvo sorpresa, Kunde, que fue de los mejores en el encuentro disputado la pasada semana en Vallecas, y dará entrada a Sergio Peña.

También Lucas Alcaraz tiene muchos problemas para conformar su equipo inicial, pues cuenta con numerosas bajas que se han cebado, sobre todo, en el centro del campo y en la delantera. Esto ha provocado que el técnico granadino haya tenido que tirar de jugadores del filial para completar la convocatoria. Sólo Tino Costa es baja por sanción, aunque también sufre una lesión de menisco que le tendrá apartado cierto tiempo. Además, no viajan Owona, Fran Rodríguez, Estupiñán, Pablo Caballero e Hicham, lo que ha dejado en cuadro al equipo en su visita a Los Cármenes. Así, lo más probable es que Ángel Trujillo pueda aparecer por el centro de la zaga para acompañar a Jorge Morcillo. Con la baja de Fran Rodríguez, todo apunta a que Fidel puede volver a una alineación en la que Juan Muñoz, reconciliado por el gol, será el único hombre en punta.