Con aroma de final

Las nueve de la noche de un gélido viernes en Granada no parece ni mucho menos la mejor hora para jugarse una carta para el ascenso a Primera. Y menos contra un equipo, el Valladolid, más que acostumbrado a este tipo de fríos. Será el corazón del granadinismo el que caliente una grada, que necesitará estar más on fire que nunca en toda la temporada, para ayudar a sus jugadores a conquistar la primera montaña de esta segunda vuelta. Se empiezan a ponderar a los rivales directos y a jugarse los averages particulares, fundamentales siempre para deshacer empates que suelen decidir ascensos y billetes para un play off. Tal y como está de igualada esta Liga 1|2|3, se presentarán como impepinables tenerlos ganados. El Valladolid es uno de esos contrincantes a batir a pesar de que en la tabla salga noveno, por debajo de los granadinistas en un punto.

Luis César, entrenador del Valladolid, sabe que el de hoy no es solo un partido, por eso vienen a Granada con ánimo de dar un golpe sobre la mesa, ganar en un campo difícil, y meter en problemas a los de Oltra. El técnico valenciano también sabe que hoy es un día importante, pero lo prefiere esconder de puertas afuera. Mientras dentro lo sepan, mejor. El encuentro tiene muchos matices. Para la afición pucelana hay ganas de derrotar por segunda vez esta temporada al equipo que les mandó a Segunda en 2014 y en su propio estadio. Pero no solo por eso tiene miga el partido de hoy.

El Valladolid quiere dar un golpe fuera de casa, donde tiene el mismo bagaje que el Granada

Da la impresión de que los blanquivioletas llegan a este choque algo más seguros que el Granada, que pese a jugar en casa, no le están ayudando ni las dudas como visitante ni las segundas partes, algo que tanto el técnico como los jugadores han detectado como carencia, pero al que todavía tienen que darle solución. Una cierta fragilidad defensiva que mejoraron ante el Tenerife, pero que no sirvió de nada ante el envión final de los isleños. No va a ayudarle mucho al equipo tener a la defensa cogida con pinzas. Ante las dificultades para mantener la portería a cero, se une que quizás Oltra tenga que jugar con los dos centrales de reserva, y esto ante el máximo goleador de la categoría, Jaime Mata, que acumula 21 dianas, sea, sobre el papel, un problemón de los gordos.

De hecho, la convocatoria de Oltra es de 19 jugadores, de los que tendrá que dejar fuera a uno minutos antes del partido. Este es Chico Flores, lesionado desde el lunes, al que van a intentar probar para que el entrenador no tenga que recurrir obligatoriamente a Germán y Menosse, ya que el otro titular, Saunier, cumple ciclo de cinco amarillas. Los dos coincidieron en el centro de la defensa el partido del 3-2 contra el Almería, de lo que hace exactamente dos meses y un día. Pese a que el gaditano es habitual en las convocatorias, el uruguayo no entra en una citación desde el 16 de diciembre. Ponerlo a jugar contra un miura como el Valladolid de Jaime Mata directamente desde la grada no levanta confianzas en nadie, por mucho que el entrenador exprese lo contrario. De ahí a que todavía no quiera renunciar a Chico Flores.

También Oltra tendrá que adaptar la primera cortina de ataque, seguramente sin renunciar al 1-4-2-3-1 que es el dibujo con el que mejor está jugando el Granada. La baja de Sergio Peña tras su expulsión contra el 'Tete' deja al equipo sin uno de sus puntales ofensivos y uno de los pocos jugadores que ha demostrado tener otros activos para cambiar los encuentros. Quizás esta sea la oportunidad para que el entrenador apueste por los refuerzos invernales, en concreto en el danés Hjulsager. Ya sea apostado a la banda de Pedro, con este de enganche (es de los pocos sitios de arriba que le quedan al alicantino por explorar), o con el ex del Celta entre líneas y Pedro en su hábitat natural, esas son quizás las opciones que más baraje ahora el míster rojiblanco. De la convocatoria sorprenden las bajas de Espinosa, Antonio Puertas, y algo menos de Iriondo.

Esto ante un Valladolid que ayer por la tarde entrenó en Granada y que llega a esta cita con los amenazantes Jaime Mata y Ontiveros. Habrá que ver si Los Cármenes recibe de mala manera al malagueño, que prefirió irse al club blanquivioleta que al granadino hace apenas dos semanas. Aunque este ya explicó que quería salir de Andalucía, lo cierto es que el Valladolid ya ha empezado a notar su presencia. El otro día fue clave al forzar el penalti que les dio el triunfo ante la Cultural Leonesa.

El Valladolid es como el Granada a domicilio, y eso de momento equilibra ese duelo entre defensa inédita (o renqueante) y máximo artillero de la categoría. Fuera, los de Luis César llevan los mismos puntos que el Granada, pero de sus dos últimos duelos como visitante sacaron una victoria en el Mini Estadi (0-1) y un empate en Tenerife (0-0). Es decir, tienen más reciente su segundo triunfo de foráneo que el Granada. En la convocatoria no entraron el sancionado Borja y el lesionado Mayoral, además de Borja Herrera, Míchel, Nacho y el saudí impuesto por LaLiga Nooh por decisión técnica.

Lo de esta noche no será una final porque es febrero, pero se le parecerá bastante.