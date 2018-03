El ataque amarillea

El Granada está en alerta amarilla, y no precisamente por la meteorología. El equipo tiene a cinco jugadores apercibidos de sanción para las próximas jornadas, y tres de ellos son los delanteros de la plantilla: Adrián Ramos, Joselu y Manaj. El riesgo de perder para un mismo partido a todos ellos es factible, por lo que Oltra deberá estar hábil y manejar una situación complicada para no dejar al once sin referentes arriba. Salvo el punta albanés, todos son jugadores habituales para el técnico en sus equipos titulares. Estos son Pedro Sánchez y Víctor Díaz.

El Granada no está siendo especialmente duro en esta temporada, y es el duodécimo equipo de la categoría en tarjetas amarillas con un total de 68. Tampoco está siendo excesivamente castigado con expulsiones, con cuatro en todo lo que va de Liga, y solo una de ellas en la segunda vuelta, la roja que vio Sergio Peña, además por perder tiempo, en el choque frente al Tenerife. Por eso mismo, el cuerpo técnico está sabiendo gestionar los tiempos de las sanciones por acumulación de amarillas. Y de momento hace poco salvaron una situación compleja en el aspecto defensivo, muy similar a la que le tiene ahora en vilo con la punta de lanza. Los dos centrales del equipo, Chico Flores y Matthieu Saunier contemplaban en su haber cuatro amonestaciones en la jornada 25. Ambos empezaron el partido contra el Tenerife al borde de la suspensión y a pesar del intenso trabajo atrás del equipo, el único de los dos marcadores centrales que fue tarjeteado fue el francés. Dos semanas más tarde, fue el gaditano quien vio la amarilla en Córdoba para cumplir sanción frente al Alcorcón. El Granada había superado el problema con sanciones de forma escalonada, que además contaron con la irrupción como recambio de garantías de Germán Martínez.

Los centrales rojiblancos están 'limpios' hasta prácticamente la recta final de la Liga. Saunier y Menosse todavía no han comenzado su segundo ciclo de amarillas, Chico Flores sumó la primera de este el sábado en Lugo, y Germán solo lleva dos.

La cuestión se ha trasladado a la delantera. La situación de cuatro amarillas para los tres puntas del Granada se arrastra desde el partido en Córdoba, donde Joselu y Adrián Ramos se colgaron el cartel de apercibidos. Quizás por ese motivo Oltra cambiara al siguiente encuentro frente al Alcorcón para regresar al 4-2-3-1, renunciando al 4-4-2 que sacó en El Arcángel. Si los dos hubieran visto una tarjeta, el Granada habría viajado a Lugo con Manaj como único delantero. El albanés arrastra su cuarta amarilla desde Albacete. Desde aquel partido solo ha jugado dos minutos. Esa tesitura se puede volver a repetir en próximas fechas. El entrenador sabe de la situación de ambos y desde Córdoba, apenas han estado juntos sobre el campo diez minutos, precisamente frente a los lucenses. En la anterior fecha frente al Alcorcón, Oltra quitó a Ramos por Joselu, hombre por hombre.

El calendario tampoco invita a 'limpiar' de tarjetas a ambos puntas, ya que en poco más de una semana toca el viaje a Oviedo y después la visita del Numancia, partido que además se perderá Sergio Peña al estar convocado con Perú. No estaría la cosa para perder a un atacante más. Y más si Pedro volviera a jugar este fin de semana, que también está avisado de sanción desde la jornada 20.

El que también estaría a punto de perderse sus primeros minutos de Liga sería Víctor Díaz, apercibido desde el partido en el Mini Estadi y que lleva cinco partidos jugando y aguantando sin ser sancionado. Quini espera su titularidad.