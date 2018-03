"Es dolororo caer así"

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, indicó en la sala de prensa tras el partido que su equipo había firmado "un partido muy completo en un campo muy difícil y ante un rival que aprieta mucho".

"Hemos ido a por el partido en todo momento, nos hemos puesto por delante y hemos tenido varias llegadas más claras en la primera parte", explicó Oltra, quien enumeró casi una a una las ocasiones de los segundos.

"Fuimos a por el partido en todo momento. Me sabe mal que se rompa la racha y la dinámica"

"En la segunda parte el equipo ha seguido buscando la portería, con bastantes llegadas y balones al área", continuó el técnico, quien se mostró enfadado por la forma de perder.

"Es doloroso caer así por el minuto y por la forma, esa acción es totalmente evitable, es una falta que debemos de evitar. En la falta ellos han golpeado bien y nosotros hemos defendido mal", añadió.

Oltra destacó "la forma de competir" de los suyos, aunque eso "en el fútbol, por desgracia, no vale cuando pierdes el partido".

Al ser cuestionado por dos acciones polémicas del choque, el fuera de juego en el 0-1 que no pitó el árbitro y una posible falta visitante en el 2-1, el preparador mostró una sinceridad inhabitual en el mundo del fútbol.

"La primera jugada desde mi posición no la veo bien. No sé si es fuera de juego, es posible, porque en el campo me da la sensación de que puede ser. En la última jugada no sé si hay falta o es un bloqueo, no lo tengo claro. Sí sé que es evitable", comentó.

Al respecto, agregó que "el arbitro ha hecho un buen arbitraje, que era difícil, porque aquí la gente aprieta mucha, hay muchas segundas jugadas y era un campo complicado porque no ha parado de llover, no era sencillo".

"No me fijo en los resultados de los demás, el día es malo por el resultado. Si además de no ganar, los demás ganan, es peor. Se rompe una racha y una dinámica, y me sabe mal", concluyó.

"Hemos perdido una batalla, no la guerra. Seguimos en la pomada y con opciones de todo. Ahora, a levantarnos y a buscar el triunfo con el Nastic. Estamos a tiempo de todo. Es una pena que se rompa una racha de cuatro victorias que era muy buena para el equipo", afirmó.