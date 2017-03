Bajo el influjo de Los Cármenes

Hace apenas mes y medio cualquiera pensaría que era una utopía ver al Granada sumar cuatro victorias consecutivas en Los Cármenes. Pero he aquí que los de Lucas Alcaraz se encuentran con que hoy están en disposición de hacer posible lo que era imposible no hace muchas fechas. Tras caer en el recinto zaidinero la UD Las Palmas, Betis y Alavés, los rojiblancos pueden incrementar este bagaje esta noche ante el Atlético de Madrid, sin duda un conjunto de mayor potencial que los anteriormente citados. Por lo tanto, toca hacer realidad una misión que a priori podría calificarse, en el mejor de los casos, como bastante improbable.

Inercia. Es el 'barco' al que ha de subirse el Granada para hacer valer de nuevo su condición de local. Se suele decir que ante rivales de la entidad del Atlético hay mucho que ganar y poco que perder, pero la cruda realidad en la que está inmerso el conjunto granadinista indica que sólo valen los tres puntos porque cualquier derrota que sufra el equipo lo aleja del objetivo de alcanzar los puestos de permanencia, situados ahora a cinco puntos que no deberían incrementarse.

Aunque sigue pendiente cosechar algo fuera de casa, para hoy lo importante es que los rojiblancos se hagan fuertes en ella, más aún después de pobre espectáculo ofrecido en Leganés hace una semana, donde el Granada no dio la talla en un encuentro que era algo más que una final. Por lo tanto, es de suponer que los de Alcaraz quieran hacer ante sus seguidores un lavado de imagen por algo más que la imperiosa necesidad que tienen de sumar puntos.

Para este encuentro frente al conjunto colchonero, Lucas Alcaraz podrá contar casi con la totalidad de su plantilla, un hecho que no ha sido la tónica general durante lo que va de temporada. Por lo tanto, el técnico granadino tiene en donde elegir porque sólo cuenta con dos bajas. Por un lado, no podrá jugar el internacional marroquí Carcela-González, pues el extremo cumplirá esta noche el partido al que ha sido sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. El otro jugador que causa baja, en este caso por lesión, es el centrocampista Kone, que no termina de incorporarse a la 'rutina' del equipo. Por el contrario, con respecto al encuentro de Leganés sí están disponibles los defensas Dimitri Foulquier, Martin Hongla, Matthieu Saunier y Gastón Silva, el medio Uche Agbo y el delantero Artem Kravets. Todo hace indicar que los cinco primeros retornarán al once inicial, mientras que el ucraniano estará de principio en el banquillo salvo que no se recupere de las pequeñas molestias físicas que arrastra Adrián Ramos. Además de estas reincorporaciones, podría ser novedoso la vuelta de Isaac Cuenca a su posición más natural, pues el de Reus, que últimamente ha jugado como lateral, ocupará el puesto que deja libre Carcela-González. También puede ser noticiosa la ausencia de Ingason en el centro de la defensa. El islandés podría ser el sacrificado por Alcaraz tras la recuperación de Saunier.

El Atlético llega a Granada con la mente puesta en su objetivo de mantenerse en zona de Liga de Campeones. Simeone tiene prácticamente definido el once de salida. En él, según las pruebas, reaparecerá Nico Gaitán. Además, habrá más novedades: la entrada en el medio de Thomas Partey por Gabi Fernández, baja por su operación del pasado martes de una fractura en dos dedos de la mano; la vuelta de Juanfran al lateral por Sime Vrsaljko y el regreso de Godín, tras cumplir sanción, al centro de la defensa por Lucas Hernández. En el ataque estará Carrasco, que jugará ante las bajas por lesión de Gameiro y Fernando Torres. Ninguno de los dos ha viajado a Granada. El primero, por unas molestias en el abdomen; el segundo, por el traumatismo craneoencefálico sufrido hace diez días en el estadio de Riazor. El que es indiscutible es Griezmann, uno de los ocho jugadores que repiten titularidad respecto al 3-0 al Valencia.

A priori, el encuentro se plantea muy desigual, pero el Granada ha hecho de Los Cármenes un factor determinante en sus últimos encuentros.