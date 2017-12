Las necesidades de Oltra

Cuando el próximo lunes se abra el mercado invernal de fichajes, muchos serán los equipos que en la primera semana anuncien refuerzos, bien para tratar de mejorar su situación deportiva o para completar la plantilla en puestos concretos con el objetivo de tener más competencia. En el Granada CF la Liga ha evidenciado alguna que otra carencia en el plantel de jugadores de José Luis Oltra. El valenciano ha empleado a 23 jugadores en la Liga 1|2|3, siendo Hongla, Iriondo y el tercer portero, Aarón, los únicos que no han debutado aún.

Pero aún así, el Granada CF tiene algunas carencias y el cuerpo técnico lo sabe aunque públicamente no lo airea. Oltra siempre que habla de fichajes se remite a Manolo Salvador, el director deportivo que estará en este mercado de fichajes mucho más relajado que en verano. Hay overbooking en determinados puestos por lo que no es de extrañar que a lo largo del mes de enero haya más de una salida.

En determinados puestos hay exceso de jugadores como en el centro de la zaga

A nadie escapa que los puestos que presentan más carencias son los extremos de ambas bandas. Y no por no tener jugadores en dicha posición, sino porque con los que cuenta el entrenador rojiblanco no tienen su confianza por mucho que en las ruedas de prensa alabe el trabaje de los mismo, como no podía ser de otra manera. Hacer lo contrario sería echarse piedras en su propio tejado. Está claro que Pedro y Darwin Machís son titularísimos para el míster y los números así lo indican. El alicantino sólo se perdió un partido por sanción. Por su parte, el venezolano únicamente no ha jugado en tres partidos, dos por compromisos internacionales y otro por sanción. Sin embargo, Machís se va a perder varios partidos por lesión, y ahí será el momento de ver si los recambios son de garantías.

Los hombres llamados a sustituir al sudamericano son Licá, en principio el hombre elegido para hacerle competencia a principios de temporada, y Antonio Puertas aunque éste segundo no es un jugador de banda y se encuentra mucho más cómodo en la media punta. Ambos no actuaron en el último partido del año ante el Sporting y de hecho ni fueron convocados, siendo Espinosa el que ocupó la banda izquierda ante los asturianos cuando Machís se lesionó. Pero es que además, Pedro es el único rojiblanco apercibido de sanción por lo que si ve una amarilla en Cádiz dejaría al técnico valenciano sin sus extremos titulares ante el Albacete. Tanto Puertas como, sobre todo, Licá están en la rampa de salida y ya se comienzan a escuchar rumores de jugadores que suenan para ocupar su ficha. Los Capel, Nahuel, Jony, Rober Ibáñez, Omar Ramos, Ontiveros o Hernán Pérez han sonado en los distintos mentideros.

Otro que podría salir es Iriondo. El lateral vasco está cedido por el Athletic y su club de origen podría buscarle destino para seguir su progresión. No obstante, esa experiencia de no comenzar jugando ya la tuvo en Elche la temporada pasada donde cuajó una gran segunda vuelta cuando en la primera casi estuvo inédito. Tiene por delante a Álex Martínez que está cumpliendo a la perfección por lo que su futuro es incierto. Si sale, habría que buscar un sustituto en el mercado de laterales zurdos que no es que sobren.

Otro de los huecos que se podría generar es en el centro de la zaga. Cinco centrales tienen ficha con el primer equipo al que hay que sumar a Hongla, que no cuenta para el técnico. Demasiados jugadores para dos puestos viendo el rendimiento ofrecido por la dupla Saunier-Chico Flores. De todos los centrales el que menos ha jugado ha sido Charlie Dean que parece contar con ofertas.

En la medular, no parece que vaya a haber muchos movimientos. Todos han tenido su oportunidad y las lesiones y sanciones han hecho que jugadores como Kunde o Peña comiencen a tener continuidad, dejando en un segundo plano a hombres importantes como Raúl Baena o Alberto Martín. En un principio se dudaba de quien podría ser el sustituto de Montoro en caso de lesión pero Kunde está cumpliendo en el eje por lo que pocos cambios se atisban en el centro del campo.

Tampoco arriba se espera que llegue nada. En teoría Adrián Ramos cumple su cesión mañana pero el club no ha comunicado oficialmente su continuidad aunque va a seguir salvo hecatombe, lo que obligaría a buscar un delantero. Un mes por tanto con movimientos pero los justos. Atrás quedaron los 'eneros' repletos de fichajes de la era Pina-Cordero.