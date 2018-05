El 'olvidado' regresa sin que se note

Fue uno de los jugadores que más ilusionó a la afición rojiblanca con su llegada por su bagaje pero tras comenzar gozando de minutos, una lesión en Soria le sacó del once y desde entonces no ha contado con la confianza de ninguno de los tres entrenadores. Precisamente ante el Numancia fue la última vez en la que Raúl Baena fue titular, allá por la undécima jornada. Pero Portugal tiró ayer del malagueño para dar consistencia a la medular del Granada CF en Almería en la última bala en la recámara para tratar de buscar una plaza de play off.

Con un 1-4-1-4-1, se le vio desde el primer minuto muy incrustado entre los dos centrales para tratar de dar una mejor salida al cuero en el inicio del juego rojiblanco. Pese a ser el que más veces tocó el cuero, sobre todo en el primer acto, fueron en acciones de poco riesgo, para mover el esférico de uno a otro lado pero sin superar la primera línea de presión del Almería.

Tuvo, además, que bailar con la más fea pues si hay un futbolista con calidad en la entidad almeriense, ese es Pozo. De hecho, tuvo varios piques con el talentoso media punta pero siempre con balón de por medio. A nivel defensivo, cortó en el minuto 22 un centro al punto de penalti de Nano con destino al punto de penalti pero su buen posicionamiento táctico le permitió cortar el pase.

Mucho menos protagonismo tuvo tras la reanudación. Tocó mucho menos el cuero y tuvo más trabajo para cortar las contras de los de Fran Fernández que de construir. Ante la desventaja en el marcador, duró media hora en el campo para dar entrada a Montoro que no mejoró las prestaciones del malacitano.