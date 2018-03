Hay que pisar el acelerador

El Granada no puede fallar en Los Cármenes, donde no lo hace desde mediado del pasado mes de noviembre. Más aún después de haber perdido un poco el paso tras la derrota de la pasada jornada en el campo del Lugo, donde perdió la oportunidad de haber dado el salto a la segunda plaza. Como se da por hecho que el objetivo sigue siendo el ascenso directo, esta tarde los rojiblancos no pueden dejar ni un resquicio a la duda ante un rival a priori asequible como es el Gimnástic. Otro resultado que no sea el triunfo -sería el octavo consecutivo en casa- ante los catalanes (o tabarneses) dejará en el entorno granadinista un poso de inquietud ahora que se está en el tramo decisivo de la competición. Sin duda y aunque no lo digan, ni técnico ni los jugadores piensan en verse sorprendidos hoy por un Nástic que lucha por alejarse de los puestos de descenso de categoría.

Así, con el propósito de volver a recuperar la sensación de sumar tres puntos de una tacada tras el lapsus en tierras gallegas, el cuadro rojiblanco vuelve hoy a la carga con la vista puesta en una lucha por las posiciones de ascenso que jornada a jornada se está volviendo más encarnizada porque son muchos los equipos que están al acecho de cualquier pinchazo de los otros para ir tomando posiciones. El Granada sabe que tiene que pisar el acelerador y no dejar de hacerlo hasta la conclusión de la liga regular porque los márgenes son escasos y los traspiés se pagan. El cupo de errores es casi mínimo de aquí al final.

El rival que hoy visita Los Cármenes tiene miga. Su mala temporada no oculta que sus números fuera de su campo ya los quisiera para sí el Granada, tal como recordó ayer José Luis Oltra. Los tarraconenses han sumado fuera un total de 22 puntos -seis victorias y cuatro empates-, el doble de lo que los de Nano Rivas han cosechado en el Nou Estadi, donde sólo han ganado tres partidos, uno de ellos al propio Granada, y empatado dos.

Por tanto, hoy se ven las caras en Los Cármenes el segundo mejor equipo local de Segunda División y el mejor equipo visitante de la categoría con la incertidumbre de ver cuál de las dos inercias se impone. Es cuestión de esperar 90 minutos. En el caso de victoria, los locales podrían terminar la jornada en la segunda posición, aunque además de sumar los tres puntos los de Oltra necesitan que el Rayo Vallecano pierda en Almería ante el conjunto que dirige Lucas Alcaraz.

Para recibir al Nástic, Oltra cuenta con toda su plantilla disponible, una vez que ya Ángel Montoro recibió el alta médica tras casi un mes lesionado, aunque Oltra ha considerado oportuno no incluir al centrocampista en la lista de convocados para el encuentro de hoy.

Lo previsible es que el preparador granadinista repita el once que puso en liza en el encuentro de la pasada jornada en Lugo del anterior choque en Lugo, con Sergio Peña y Adrián Ramos como referencias ofensivas, mientra que Joselu volvería a estar en el banquillo de de inicio.

Por su parte, el entrador del Nástic, Nano Rivas, no podrá contar con el lesionado Nicolau Dumitru, mientras que sí recupera a Álvaro Vázquez, recuperado de una lesión de grado 2 en el ligamento externo del tobillo derecho y cuya convocatoria ha sorprendido en la capital catalana. El técnico también tiene a su disposición al ex granadinista Javi Márquez, que finalmente tan sólo se ha perdido un partido por molestias.

El técnico del Nástic tiene dudas en defensa con la posible entrada de César Arzo, en el eje central, por un Xavi Molina irregular las últimas jornadas. Julio Pleguezuelo será el otro central, mientras que los laterales serán para Abraham Minero, en el izquierdo, y Otar Kakabadze, en el derecho. Ane la baja por sanción de Sergio Tejera, todo apunta que Fali y Javi Márquez formarán el doble pivote. En punta de ataque, Manu Barreiro volverá a ser el hombre más adelantado y parece claro que Tete Morente, Maikel Mesa y Omar Perdomo, acompañaran al delantero gallego.