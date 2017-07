En proceso de nacionalización

Ni Paco Jémez, ni Lucas Alcaraz, ni Tony Adams. Ninguno de los tres entrenadores que ocuparon el banquillo del Granada CF la pasada temporada dio con la solución para evitar el descenso a Segunda División. Fueron muchos los problemas que condenaron al conjunto rojiblanco, pero uno de los principales partió desde el vestuario. Hasta 19 nacionalidades diferentes pasaron por el club nazarí a lo largo de la última temporada, ejemplo de una mala planificación desde el principio.

De hecho, Jémez ya declaró en alguna ocasión que la comunicación con algunos jugadores era complicada: "Entre ellos no se entienden, yo no me entiendo ni conmigo mismo y eso es un hándicap". "Unos hablan inglés, otros francés y en los entrenamientos puedes parar, que unos se traduzcan a los otros e intentar entendernos lo antes posible", llegó a decir el canario.

10Futbolistas españoles. Fueron los que jugaron en el Granada la pasada temporada.

El principal ejemplo fue el caso de Atzili. El israelí no hablaba castellano ni inglés. Además, en el vestuario del Granada hubo futbolistas de Ecuador, Francia, Brasil, España, Camerún, Islandia, Portugal, Costa de Marfil, Marruecos, Albania, Eslovenia, Mali, Bélgica, Ghana, Nigeria, Colombia, Ucrania y Argentina.

El país que más representación tuvo fue España, con diez jugadores. A pesar de ello, en el mercado invernal salieron del equipo David Barral, Alberto Bueno, Tito, Javi Márquez y Jon Toral, aunque el canterano Juanan Entrena disputó los últimos partidos y el pucelano Héctor Hernández llegó a mitad de temporada.

Con tanta nacionalidad en la plantilla era cuestión de tiempo que algún fin de semana coincidieran juntos desde el inicio once jugadores de diferentes países, algo que nunca había pasado con anterioridad en la historia de la Liga.

Ocurrió por primera vez en la vigésimo tercera jornada del campeonato doméstico, cuando el conjunto rojiblanco saltó al césped de Los Cármenes con once nacionalidades distintas. El entrenador por aquel entonces era Lucas Alcaraz y el único español en el equipo titular fue Héctor Hernández. Precisamente, en aquel choque el Granada consiguió vencer su tercer partido de la campaña, el segundo en casa. El 6 de mayo volvió a repetirlo, pero Tony Adams también quiso hacer historia al no haber ningún jugador nacional en la alineación.

Ese hecho no volverá a producirse durante esta temporada. Con la llegada de Manolo Salvador a la dirección deportiva y de José Luis Oltra al banquillo el Granada se ha propuesto españolizar su plantilla. Hasta el momento lo ha conseguido y, tras la llegada de Ángel Montoro, son doce los futbolistas nacidos en España con los que contará el conjunto rojiblanco, aunque aún faltan incorporaciones por realizar. De todos los fichajes hechos hasta el momento, los únicos extranjeros son Charlie Dean, que está afincado en Málaga, Menosse, que es uruguayo, y Machís, que llegó al Granada en 2012, por lo que el idioma no será un problema entre ellos.

Además, el nuevo entrenador rojiblanco cree que un vestuario cohesionado es fundamental para que la temporada marche por los cauces correctos. Para intensificar esa unión el conjunto rojiblanco se marchará mañana a Holanda. El Granada hará en el país tulipán una concentración de 10 días y disputará tres partidos. Pero antes realizará tres entrenamientos. Doble sesión hoy y una más mañana antes del desplazamiento.