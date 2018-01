A la segunda vuelta en desventaja

Que si queda toda una segunda vuelta. Que si Segunda División todo puede cambiar de la noche a la mañana... Frases hechas que a modo de retahíla sirven para poner un velo sobre la realidad hasta subestimarla al colocar la vista en un futuro que, perogrullada al canto, aún está por verse.

la realidad

De momento, lo único cierto es lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer, lo que se refleja en unos datos que indican que, tras la disputa de toda la primera vuelta de competición -21 encuentros con sus luces y sus sombras-, el Granada CF, ese equipo que por presupuesto y calidad de su plantilla está llamado para volver a esa élite que abandonó de forma vergonzosa la pasada temporada, es sexto en la tabla, con sólo un punto de ventaja sobre el puesto que no da derecho a nada y con seis y cinco de desventaja con el primero y segundo clasificados, que son los que al final de la temporada regular tendrán derecho a todo. Ya se sabe que del tercero al sexto quedará una plaza en un play off que es una lotería en la que no siempre cae el 'gordo' que, además, será el único premio, pues en ese 'sorteo' no habrá ni pedreas ni terminaciones. Y lo que le pasó al Granada en su recordado ascenso del año 2011 le puede suceder al cualquiera.

a remar

Por tanto, a esas frases hechas del inicio de estas letras hay que agarrarse para lo que queda de competición. El Granada sigue siendo favorito para estar en lo más alto (¡faltaría menos!), pero sin olvidar en ningún momento que, para iniciar el tramo de carrera que falta que los de José Luis Oltra, tienen a cinco equipos por delante, varios con una ventaja considerable, y que no son pocos los que le pisan los talones. Lo lógico es que los rojiblancos sigan corriendo mirando hacia adelante, pero no puede perder de vista, aunque sea de reojo, a lo que tiene por detrás. En otras palabras, se puede pensar en que se comienza una nueva carrera, pero al modo de las motos y los bólidos, es decir, partiendo desde la tercera línea de salida, que es donde se coloca el que tiene el sexto mejor tiempo. Y siguiendo con el símil, qué mejor que protagonizar una buena salida al más puro estilo Fernando Alonso cuando el asturiano pilotaba en Renault para volver a colocarse en una posición más ventajosa.

fuera

Durante las últimas semanas se ha dicho por activa y por pasiva que al Granada le falta, para poder hacer realidad el objetivo que tiene prefijado, mejorar su producción cuando juega fuera de Los Cármenes. No está de más insistir un poco más en este tema, aunque una cosa es decirlo y otra, hacerlo, misión ésta que corresponde a los que saltan al campo y ocupan el banquillo.

ese cádiz

Lo que son las cosas. El Granada cerró la primera vuelta visitando a Quique Pina y a Juan Carlos Cordero, encargados de regir la faceta deportiva de un Cádiz que, con un poco más de la mitad del presupuesto rojiblanco, va como un tiro. A los gaditanos también les queda toda la segunda vuelta. Eso sí, la afrontan desde la primera línea de la parrilla de salida junto al líder de la Liga 1|2|3, el sorprendente Huesca.