Los coches sin carné también se someten a pruebas de impacto

Este tipo de pruebas las hace Aixam a pesar de que legislación no exige realizar este tipo de test a los coches que se pueden conducir sin carnet, según ha informado la empresa en un comunicado.

La corporación explicó que este esfuerzo en materia de seguridad activa y pasiva se traslada a su gama de vehículos, que es la "más segura del mercado en su categoría", gracias a los "magníficos resultados" obtenidos en estas pruebas.

Aixam destacó que durante estos test el habitáculo queda "intacto", sin deformaciones, al tiempo que los cristales no se rompen, los cinturones no se quedan bloqueados y las puertas no se abren durante el accidente.

De esta forma, la compañía indicó que sus vehículos cuentan con elementos de seguridad como el sistema antibloqueo de frenos ABS, los faros delanteros halógenos, las luces diurnas con tecnología LED y una tercera luz de freno en la parte trasera.

Por otro lado, los modelos de Aixam disponen de una carrocería de deformación programada, lo que ayuda a reducir las lesiones de los ocupantes, así como con una estructura realizada en el material plástico ABS, que es reciclable y tiene una alta capacidad para absorber impactos.