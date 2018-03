Carmen Boza y Australian Blonde se suman al Festival Granada Experience

El Festival Granada Experiencie anunciaba hace tan sólo unos días que Novedades Carminha se sumaba a la nómina de músicos invitados. La banda gallega dará un concierto el 14 de abril en la sala Industrial Copera. El encuentro de música y artes escénicas confirmó ayer a las 16 bandas que actuarán durante las jornadas del 13 al 15 de abril a partir de mediodía y con acceso gratuito. Se trata de Australian Blonde, Carmen Boza, The Limboos, Eladio y los seres queridos, Dan Owen, Smile, Los Labios, Crudo Pimiento, Choe's Clue, Jump to the moon, Brisa Fenoy, Nat Simons, Doblas, Molina Molina, Medusa Box y Vita Insomne.

Granada Experience también suma a su programación congresual paneles y mesas redondas con destacados agentes internacionales y asociaciones culturales. Entre los temas sobre los que se hablará en las charlas está la importancia del género con Jess Partridge (PRS Foundation), Lily Crockford (Crockford Management) y Sarah Casey (Leighton Pop Organization); cómo afectan los festivales a las giras en salas con Steven Thomassen (Toutpartout), Rob Challice (CODA), Xavi Manresa (Cap Cap Produccions) y Carlotta Hinds; y girar en la era Post-Brexit con Clementine Bunel (CODA), Charly Beedell-Tuck (SOLO Agency), Barnaby Harrold (Mercury Wheels @ Live Nation), Sam Pearl (Gracia Live). Moderador Jon Chapple (IQ Magazine).

Los fogones del encuentro además ya están calentando motores con el chef granadino Jorge Brazalez, ganador de la última edición de Masterchef España, quien elaborará seis exclusivas tapas.