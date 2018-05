El ciclo Cinepolska acercará al público granadino obras maestras de autores polacos

El nuevo ciclo de cine polaco contemporáneo Cinepolska acercará al público desde hoy en la Biblioteca de Andalucía obras maestras de autores clásicos como Andrzej Wajda junto con las propuestas más renovadoras y vanguardistas de la nueva generación de cineastas polacos.

El delegado de la Consejería de Cultura, Guillermo Quero, el director adjunto del Instituto Polaco de Cultura, Lukasz Grützmacher, y el director de la Filmoteca de Andalucía, Pablo García, presentaron ayer este ciclo.

El certamen llega a la Filmoteca de Andalucía con largometrajes, cortos y los más destacados ejemplos de animación actual, la mayoría sin distribución en España, en el marco del 70 aniversario de la animación polaca.

Según la Junta, plantea una variada selección del cine más reciente de Polonia que viaja por diez ciudades españolas hasta finales de junio y que en Granada tendrá lugar entre el 15 y el 25 de este mes de mayo.

En el repertorio de películas que se proyectarán se encuentran Afterimage (Powidoki), última película de Wajda, recientemente fallecido, inspirada en la figura del pintor vanguardista polaco Wladyslaw Strzeminski, y en sus últimos años de vida bajo el estalinismo.

La proyección de la última película de Wajda se combinará con el talento de la nueva generación de creadores con propuestas como The last family -que se proyecta hoy a las 20:30-. El primer largometraje de ficción dirigido por Jan P. Matuszynski, una de las jóvenes estrellas más prometedoras de Polonia, aborda también en clave biográfica la historia del pintor surrealista Zdzislaw Beksinski en la Polonia de los años 70 y 80.

Completan la nómina de obras El síndrome de Amok, de Kasia Adamik, thriller que relata la historia del escritor polaco Krystian Bala, condenado por el crimen que él mismo confesó en las páginas de una de sus novelas; The Sun, the sun blinded me, de Anka Sasnal y Wilhelm Sasnal, basada en El Extranjero de Albert Camus.

Ideado y organizado por el Instituto Polaco de Cultura por primera vez hace siete años, el ciclo está cofinanciado por el Instituto de Cinematografía de este país y es el resultado de la colaboración de la agencia de comunicación polaca Wide Vision, la Filmoteca Española y la Filmoteca de Andalucía.