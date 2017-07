"En Facebook no hay miradas ni gestualidades"

Javier Tárraga llega a la juglaría en el año 1982, a partir de romances de propia creación, siguiendo la tradición del romancero de ciego. Fue entonces cuando se lanzó a viajar por el país a través de un itinerario imaginario de romanceros: calles y plazas reciben sus obras, desde Málaga a San Sebastián, o desde Cataluña a Extremadura. Este juglar trabaja con textos, imágenes y música. Su repertorio es una combinación entre tradición y actualidad. Después trató con el teatro, el títere, los cuentos… para regresar siempre a las fuentes: la poesía oral. Hace surgir las Jornadas de Oralidad de Granada y contribuye a gestar la Semana de Oralidad de Albolote/Peligros. Más tarde aparecen los Programas Educativos: Expresión Oral e Interculturalidad en el Aula, de los cuales acaba de cerrar el quinto curso.

-¿Qué fue el Mester de juglaría?

El juglar es la voz del pueblo y habla, recita o canta en su lengua, la poesía oral es el arte principal a dominar"

-Un oficio, que es lo que mester significa... y donde las mujeres jugaron un papel destacado. El juglar es la voz del pueblo y habla, recita o canta en su lengua. La poesía oral era el arte principal que había que dominar, bien escribiendo, bien comprando los textos, y acompañada de instrumentos musicales, y el canto, naturalmente. Con un ingrediente que es clave: el teatro, el cuerpo del juglar que da lugar a un teatro laico, profano y popular. Nada de esto se entendería si no existiese una pasión por la poesía al mismo nivel que hoy por los medios digitales. La presencia de Al-Ándalus no se puede obviar: ni en juglares ni en poetas. El poema de Mío Cid hay sospechas que fue escrito primero en árabe. Y en un mundo bilingüe se traduce y se hace propio de la lengua romance.

-Contando y creando me imagino, como un diario con todas sus secciones: gestas, épica, romance, sátira, humor… que vendría a ser, información, opinión, cultura y hasta deportes casi ¿no?,

-Todo ello junto, manifestación de vida, traducida en versos, voz, ritmo, juego y conocimientos. En una sociedad analfabetizada, con la poesía hecha carne como vehículo de expresión y creación populares, el juglar, el romancero, jugaba un papel importante. La memoria oral poseía un lugar preeminente.

-La tradición oral, lo era porque pasaba boca-oído-boca… ¿tendríamos que hablar ahora de tradición 'facebookal'?

-Facebook es como una plaza, hay de todo. Claro que no hay miradas, no hay olores, no hay gestualidad... y existe la tendencia generalizada hacia la comunicación unidireccional, una plataforma de intercambio de cosas que en la mayoría de las ocasiones no las producimos nosotros. Por otra parte lo "tradicional" en muchos aspectos equivaldría a nacional o propio, a raíz de tierra conocida, a materiales archivados en la memoria... No lo podría aplicar a FB... no en ese sentido, habría que buscar otra palabra más próxima a hábito, costumbre, corriente, moda...

-Presénteme a sus compañeros de escenario por favor…

-Salvador Lucio Cuesta, segoviano, romancero, actor y músico. Desde muy joven comienza en el teatro zarzuelero. Luego en el grupo Ronda Segoviana. Último romancero en activo de Cataluña. Pionero del folk catalán. Pionero en la recolección y difusión del folklore en Cataluña en la postguerra. Cofundador de la revista Gralla dedicada a este instrumento; de L'Orquestrina Galana, primera formación recuperadora de la fiesta autóctona. Luis Felipe Alegre es actor especializado en recitación del verso y su puesta en escena. Deslinda el mester juglaresco del rapsoda moderno, y éste del contemporáneo. Ha dirigido más de 50 montajes con poesía de todas las épocas.