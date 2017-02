"Granada tiene pocas banderas que airear con dignidad"

Con un discurso que sorprende por los efluvios revolucionarios que desprende y que se aleja del aparatoso ruido blanco de muchos otros grupos actuales, los granadinos Dolorosa salen esta noche a superficie en el Teatro Alhambra con motivo de la puesta en escena de su segundo disco Que el mañana sea bueno. No necesitan más presentación, como ellos dicen, el arma para persuadir al público es su propia música.

-Este álbum lo presentan por todo lo alto en el Teatro Alhambra.

-Sí, tenemos muchas ganas de mostrar al grupo en su máximo esplendor y en un sitio tan bonito. Queríamos enseñar este disco como se merece, queremos darle la importancia que para nosotros tiene. Desde luego será un concierto bonito. Tenemos muchas ganas de pisar las tablas del teatro esta noche.

-Tres adjetivos con los que se definen como grupo.

-Le voy a decir, si me lo permite, tres palabras: canciones, respeto y discurso.

-¿Quién escribe las letras y de qué fuentes bebe?

-Las canciones las hago yo por el momento. Siempre intento crear un universo propio, un discurso coherente y un poso poético. La literatura es una gran fuente de inspiración, los poetas de la generación del 98, los beats... Y en compositores de canciones, pues los grandes letristas, ya sabemos todos quiénes son.

-¿Si tuvieran que mirarse en el espejo de algún grupo o artista?

-Pues la verdad, en ninguno. Si nos tuviésemos que acercar a un modo de pensar, estaríamos muy cerca de la obsesión de Neil Young con el escenario digital de su obra. Eso es revolución.

-¿Quien es el público objetivo de Dolorosa?

-Creo que nuestro público es un público muy generacional. En nuestras canciones hay un trasfondo melancólico y también esperanzador, creo que nuestra generación vive día a día esta dicotomía, que también es la nuestra, la de la generación X y la del No future. Dolorosa ha recibido desde el primer momento un cariño especial por parte de la gente, creo que en su mayoría el cariño viene de la gente que por generación se ha visto reflejada en nuestras canciones.

-Si tuvieran que convencer a alguien para que fuera a verles actuar, ¿qué le diría?

-Que consiga nuestro disco, si no se convence escuchándolo pues ya está.

-¿Quién es ahora mismo el peor enemigo de la música alternativa?

-Las malas canciones.

-¿Qué canción, sea de quien sea, le dedicarían a su peor enemigo?

-¡Ay, Carmela!

-¿Qué camino han recorrido desde aquel Dolorosa, hasta este segundo disco?

-Pues hemos estado tocando. Somos ganadores del Desencaja del 2015. Hemos sido finalistas dos años de Proyecto Demo, un año del Contempopranea y otro del Ojeando. Ahora hemos sacado un disco con WildPunk y tenemos una oficina que lucha cada día por nosotros: The Rhino Stomp. Tenemos canciones para grabar dos discos más, estamos felices, contentos, nos gusta lo que hacemos y vamos a luchar por Dolorosa. ¿No es poco, no?

-¿Creen en proyectos como Granada Ciudad del Rock?

-¿Cree Granada Ciudad del Rock en nosotros? Dolorosa ha ganado el Desencaja, ha sacado disco, presenta en el Teatro Alhambra y a día de hoy no hemos tenido ni una referencia por parte de Granada Ciudad del Rock. En cambio, por mucho menos se da publicidad a otras bandas, que nos parece muy bien pero no es honesto bajo nuestro criterio. Siempre son buenas las iniciativas y los proyectos y nos parece fabuloso que se hagan, pero la realidad es que Granada tiene pocas banderas que airear con dignidad y mucha paja que barrer.

-¿Para que 'El mañana sea bueno' qué ingredientes tiene que tener?

-Muchas ganas de luchar.

-¿Cuál es el sitio más extraño donde han tocado?

-En un sitio que pagaban.

-Tienen una canción en la que escriben "con rotulador en el despacho del alcalde" que se asome al balcón y que escuche su 'Canción protesta'. ¿Cuál sería la propuesta de Dolorosa a Paco Cuenca para mejorar el estado de la música joven de esta ciudad?

-Usted lo que quiere es que me hagan persona non grata ¿no? ¿Cómo se conoce la verdad de las cosas? Buceando hasta el fondo del pozo. Creo sinceramente que Paco Cuenca no es consciente de la realidad más cruda de la música de esta ciudad. Yo debo admitir que he sido invitado a las reuniones con el alcalde y no he asistido por un motivo: Me parece una falta de respeto que a los músicos se nos cite para tales reuniones en los bares y no en el Ayuntamiento, se nos sigue tratando de actores secundarios. Granada es muy hostil, mucho. Para luchar no hay que tener una sonrisa en la boca.

-¿Tocarían en el casino que pronto se abrirá en Granada?

-Si nos tratan dignamente y respetan nuestro trabajo tocaremos donde haga falta.

-¿Qué concierto no se perderían por nada del mundo? (además de los suyos).

-Si siguiera vivo, cualquiera de Chicho Sánchez Ferlosio.