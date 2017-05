Granada se queda esta temporada sin la cita de la OCG en la Plaza de Toros

Granada se quedará este curso académico 2016-2017 sin el gran concierto popular de la OCG en la Plaza de Toros, el espacio en el que se venía celebrando los últimos años. El motivo de esta decisión es presupuestario, porque el Ayuntamiento no quiere aumentar la deuda ni de las arcas municipales ni de la formación musical, así que está realizando contactos para encontrar patrocinadores particulares y poder ofrecer la gran cita de la música clásica con la ciudadanía de Granada después del verano.

Así lo explica la edil de Cultura, María de Leyva. "El año pasado en septiembre no se pudo hacer porque la OCG tenía dos acontecimientos muy importantes programados: un viaje por Portugal y el primer concurso de Morzart. Se trasladó entonces a mayo pero no se ha podido hacer porque la Plaza de Toros ha cambiado de propietario y aunque nos la cedía ya no daba tiempo. Ahora estamos trabajando para que sea a la vuelta del verano, aunque no se puede concretar todavía la fecha".

La concejal afirma que en años anteriores "se han hecho barbaridades" que el actual equipo de Gobierno quiere evitar: "Eran conciertos muy grandes que se han cargado todos los presupuestos de la orquesta".

De Leyva no oculta que en el fondo de todo ese baile de fechas hay una causa económica y que esta decisión se ha tomado porque "la orquesta tiene un déficit importante y el Ayuntamiento también". "En el año 2015, por ejemplo, el cargo de producción del concierto se le cargó a la OCG desde el Ayuntamiento, y luego la formación arrastra eso".

"Estamos buscando alguna forma de financiación que no le cueste a la orquesta pero también para acercarse a un público más joven, porque no se puede negar que sus habituales se están haciendo mayores", puntualiza la concejal sobre la otra línea de trabajo que se está desarrollando de cara al nuevo concierto popular de la OCG. Una tarea que se está realizando mano a mano con la gerente de la orquesta, Alicia Pire, quien al ser preguntada por este diario sobre el concierto se remitió a las palabras de la edil de Cultura.

Sobre esta temporada sin el concierto popular, la edil lamenta la cuestión pero recuerda "en 2010, 2011, 2012 y 1013 tampoco tuvo". "Sí es verdad que se pierde un año pero no había un proyecto preparado para septiembre que nosotros aplazamos después del cambio de Gobierno", puntualiza.

La edil hacer referencia a los cuatro años de parón -entre 2010 y 2013 durante el gobierno popular- debido a la delicada situación financiera de la orquesta.

El ritual de la fiesta de la OCG comenzó en 1997 cuando la formación era dirigida por Josep Pons. El concierto pasó a la Plaza de Toros en 2004, hasta que en 2009 se celebró en la Plaza de las Pasiegas para ahorrar costes. La formación no volvió a al coso hasta después del parón. El último concierto que ofreció allí fue en el 18 de septiembre de 2015 bajo la dirección de Pablo Heras-Casado y llegaron a repartirse más de 12.000 entradas.