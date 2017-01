El Reina Sofía atribuye a José Caballero un 'Dalí' vendido por los Lorca a ACS

Por primera vez en su historia, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía cambiará la autoría de un dibujo que había sido atribuido hasta ahora a Salvador Dalí y que fue realizado por José Caballero. Composición surrealista formaba parte de un lote de cinco Dalís que la familia Lorca vendió por 4,4 millones de euros a la empresa ACS que preside Florentino Pérez, que a su vez los cedió al Reina Sofía en concepto de pago de impuestos. Este cuadro que, según adelantó el periodista Víctor Fernández en La Razón fue dibujado por José Caballero en la década de los 30, fue tasado en su momento en 48.000 euros.

El lienzo estrella de la transacción realizada en 2003 entre la familia Lorca y ACS fue Sifón y botella de ron (1924), valorado en 2,5 millones de euros. Esta pieza fue un regalo de Salvador Dalí a Federico García Lorca, que la colgó durante un tiempo en su habitación de la Residencia de Estudiantes. El resto de obras también formaban parte de la colección personal del poeta de Fuente Vaqueros, como Desnudo y Desnudo en el agua. Ambos fueron pintados en 1925 cuando el poeta y el pintor mantenían una estrecha relación. Sin embargo, hace unos meses, saltaron en el Reina Sofía los primeros indicios de que Composición surrealista podría ser obra de José Caballero y no de Dalí como se había creído hasta ese momento. Así que llevaron a cabo una serie de estudios tanto desde el área de restauración como de conservación, en paralelo con la Fundación Dalí, que han determinado que el genio que había detrás del dibujo no era el del autor ampurdanés.

Desde que pasó a formar parte del museo, la obra ha participado en varias exposiciones, como las organizadas en la Hayward Gallery de Londres (1994), en el Metropolitan Museum of Art (1994), en el Reina Sofía (1994-1995) y en el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (2015-2016). También en el Centro Lorca de Granada en la exposición Teoría del duende comisariada por Enrique Juncosa. Composición surrealista fue una de las piezas estrella de la muestra, que contó también con obras de Pablo Picasso, Joan Miró, Francis Picabia, André Masson, Roberto Matta o Robert Motherwell. Entre todos estaba el nombre de José Caballero, aunque este dato se haya conocido un año después con el cambio de autoría.

Lorca y Caballero se conocieron en 1932 y desde entonces colaboraron en numerosas iniciativas, como las escenografías para el teatro universitario de La Barraca o las del estreno de Bodas de sangre, además del cartel para las primeras funciones de Yerma y las ilustraciones del poema Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. El poeta le había encargado un mural sobre la cogida y la muerte del torero, pero la guerra lo truncó todo y el asesinato del poeta granadino en 1936 marcó para siempre a Caballero.

De hecho, el pintor onubense visitó en 1968 el paraje donde fue fusilado, en Víznar, lo que le causó una conmoción tal que realizó una serie de obras (dibujos, acuarelas y grabados) en 1974 con las que recreaba la muerte del poeta.

Precisamente el Museo- Casa Natal de Fuente Vaqueros acoge desde el pasado mes de junio la exposición Buscando el amanecer, comisariada por Víctor Fernández bajo el auspicio del desaparecido Alfonso Alcalá y que exhibe material inédito del pintor cedido por su viuda, María Fernanda Thomás de Carranza.

Según destaca en su artículo Víctor Fernández, la viuda de Caballero no tuvo duda desde el primer momento de que Composición surrealista era obra de su marido y no de Dalí, ya que el hecho de que no estuviera firmada alimentó la confusión sobre la que ahora arroja luz el Reina Sofía.