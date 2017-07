Tadeo Jones: el nuevo 'embajador' de Granada

Albañil vallisoletano con alma de arqueólogo. Aventurero con sombrero y camisa clara a lo Harrison Ford en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Valiente, torpe, soñador, pringado, majete, enamoradizo, looser de manual entrañable. Gracioso sin querer. Un Goonie por derecho; una parodia de Indy a propósito. Tadeo Jones llegó a nuestras vidas un 31 de agosto de 2012, y lo hizo para quedarse. El obrero que soñaba con ser el mejor arqueólogo del mundo volverá a las pantallas el 25 de agosto gracias a una segunda parte, subtitulada El secreto del Rey Midas, en la que paseará por importantes enclaves granadinos como la Alhambra y el Albaicín; y municipios como Salobreña y Motril.

Su creador, Enrique Gato, recordaba ayer durante la presentación de la nueva película en el Palacio de Carlos V la primera vez que le dio vida: "El origen del personaje se remonta a 1999 y lo creé sólo para experimentar con la animación. Yo era animador en esa época". No se imaginaba el director de Atrapa la bandera que aquel experimento se convertiría, 13 años después, en una de las grandes sagas de animación españolas de todos los tiempos y la tercera película más vista en 2012, sólo detrás del fenómeno que significó Lo imposible de Juan Antonio Bayona y de Amanecer, el taquillazo de la saga Crepúsculo.

El Albaicín era perfecto para la persecución: las cuestas, las calles estrechas y enrevesadas"Enrique GatoCodirector de 'Tadeo Jones'

"Un personaje de aventuras, con un punto de comedia", en palabras de Gato, que tiene como principal referente "el cine de aventuras de los 80". "Me he criado con eso. Es lo que me apetecía hacer. La sensación que tenía viendo esos filmes de pequeño es lo que me apetece trasladar de adulto en mis propias películas. Lo orientamos para que el niño las pueda ver. Los Goonies, Indiana Jones. Todas estos largometrajes de Steven Spielberg y George Lucas son esenciales para su nacimiento", desveló el director galardonado con dos premios Goya precisamente por este personaje.

"Sólo digo una cosa: ¡No me toquéis los leones!", exclamaba el director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Reynaldo Fernández, tras el visionado del tráiler de Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas, en donde se ve al protagonista empujando la fuente para acceder a un pasadizo secreto bajo el preciado monumento. No será el único lugar, ni el único elemento que reconocerán muchos granadinos. Una de las escenas de acción más alucinantes, "una persecución a la española", tendrá lugar en el Albaicín, por la Cuesta del Chapiz, con platos de fajalauza volando. "El barrio era perfecto: las cuestas, las calles enrevesadas y estrechas. Fuimos adaptando el guión a las localizaciones y celebramos que haya Google Maps. Nos ha ayudado mucho", explicó el codirector de la cinta junto a David Alonso que tiene ya confirmada tercera y cuarta parte.

"El filme exhibe las maravillas que atesora Granada: la Alhambra, la carrera del Darro, la cerámica típica. Refleja también una ciudad con una luz singular. Por eso, tenemos una pequeña deuda con la producción. A partir del 25 de agosto Tadeo Jones va a ser embajador de Granada en muchos países", declaró el alcalde de Granada, Paco Cuenca. Un maravilloso embajador con nombre de dibujo animado.