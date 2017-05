Zapata se pondrá en la piel de un 'showman' en su nuevo espectáculo

"Hola, sí. Soy yo, Zapata, el mismo. ¿Qué dice? Claro, sin problema. (Clic, clic). Me acaba de llamar el presidente de los Estados Unidos. Que no puede dirigir a la prensa, que diga a la orquesta, y me ha pedido que lo haga yo". El tenor granadino José Manuel Zapata tiene fama de guasón. Dicen las malas lenguas que clava las imitaciones de Julio Iglesias, Robert de Niro y Plácido Doming. Ayer dio sobradas muestras de ello durante la presentación de su próximo espectáculo, Concierto para Zapata y orquesta. Esas primeras líneas corresponden a un improvisado monólogo que dio a mitad de la rueda de prensa. De paso, explicaba que además de interpretar, reproducir gags y cantar -como los ángeles-, va a dirigir a la OCG. Sí, sí, lleva la batuta a todas partes en su pequeña mochila junto con el pañuelo anudado al cuello.

"Mi objetivo en la vida es que la música clásica, la gran música, llegue a la gente de la calle que la rechaza. Ésta vez a través del humor. Hay varios precedentes antes de mi montaje, como la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Es un espectáculo divertido y cercano", asegura el músico con 12 años de trayectoria a las espaldas y que desgrana el recital con una naturalidad y una emoción aplastante, palpable. Quizá sea porque bebe directamente de uno de sus grandes referentes: Danny Kaye. El intérprete, músico y showman norteamericano de origen polaco es conocido, sobre todo, como actor cómico de Hollywood durante las décadas de los 40, 50 y 60. Largometrajes como Bufón de la corte, El fabuloso Andersen y La vida secreta de Walter Mitty lo catapultaron a la fama mundial.

Para este showncierto, así lo llaman en la presentación, se inspira en una de las facetas más desconocidas del genio neoyorquino: su relación con la música clásica. Kaye era músico estupendo. Tanto es así que, sin ser director de orquesta, se puso al frente de alguna de ellas para unir las dos cosas que más amaba: el humor y las canciones. Lo hizo con un directo en septiembre de 1981 acompañado de la Filarmónica de Nueva York en el Lincoln Center por el que fue nominado a los premios Emmy.

Acompañado de un Stradivarius y por la Orquesta Ciudad de Granada, el tenor parodiará algunos de los clichés de la música clásica, apoyado en elegantes códigos de humor made in Paco Mir, miembro del trío humorístico Tricicle. "Mir es sinónimo de humor y genialidad. Pensé en él sobre todo porque conoce muy bien esta música", subrayó. El programa incluirá a los grandes compositores como Strauus, Beethoven, Rossini, Chaikovsky, Verdi y... ¡AC/DC! A nadie le extraña desde que Zapata hace crossover clásico con temas de Radiohead e Iron Maiden. "Tenemos que reinventarnos de alguna manera, trabajar el público del futuro sin eso afecte a la calidad. Buscamos experimentar para llegar a la piedra filosofal del público: la gente joven", reivindicó la gerente de la OCG, Alicia Pire, acerca de un montaje perteneciente al programa OCG menores de 30. Van por buen camino.