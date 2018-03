La compañía Gato Gordo celebra cuatro años de vida con actuaciones en el Realejo

La compañía granadina Gato Gordo cumple cuatro años de vida, y lo celebra por todo lo alto con varias actuaciones el fin de semana en el Realejo. El colectivo de microteatro presentará una nueva obra, titulada Barbecho, sudor y cuatro tazas de té, donde rompen la "cuarta pared" -ese espacio que separa al público del escenario- y se alejan -de nuevo- de su zona de confort.

Cuatro espacios diferentes, entre ellos El Covirán de la calle molinos, el restaurante El Piano y el bar Colagallo, acogerán el fin de semana esta pieza, "una perfomance de barrio", en palabras de los miembros de la compañía, que incluirá una jam session. "Se hace en el Realejo porque es un homenaje al barrio que nos vio nacer", señalan.

La formación granadina dejó su sede en la calle Cuesta del Realejo hace unos meses, y desde entonces no han parado de buscar otro lugar donde asentar el colectivo. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, no han parado de actuar en la ciudad, ya que han estado en espacios tan diferentes como el pub Entresuelo, la Tertulia o el Teatro Isabel la Católica, donde un lleno absoluto en el patio de butacas no les impidió que volvieran a romper los moldes del teatro establecido.