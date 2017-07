"Cuando hay música de por medio las relaciones cambian"

Lorena Álvarez es asturiana, concretamente de San Antolin de Ibias, y esa procedencia rural es la base de su música. Aunque hace relativamente poco que decidió coger una guitarra y empezar a componer, lo viene haciendo con una naturalidad y un talento asombrosos. En un acto muy poco común estos días, Lorena reivindica la tradición cultural de una manera muy clara: la canción popular, aún sin poder obviar el hecho de estar en pleno siglo XXI.

-La música clásica, el jazz... se han inspirado en las músicas populares, pero el pop ha vivido tan de espaldas como si fuera Portugal…¿a usted cómo le entró ese interés?

-Pues creo que el interés por hacer canciones no me vino directamente de la música, curiosamente. Yo soy de una aldea muy pequeña que se encuentra en una de las zonas más incomunicadas de Asturias, y esa incomunicación que ha sido muy mala para muchas cosas. Por ejemplo en lo que a música se refiere es un terreno bastante baldío, no teníamos la oportunidad de aprender a tocar, ni de asistir a un concierto, ni de escuchar radios musicales, ni de comprarnos un cd, quitando cuando nos juntábamos los compañeros de clase para encargar algún cd a la revista Discoplay -risas-. En otras sin embargo creo que ha sido muy positiva: se han preservado mucho las tradiciones, desde la manera de construir casas, hasta la de relacionarse. Cuando se reúne la gente, el tema de conversación más recurrente es cómo era la vida antes. Creo que esas historias, son una de las fuentes de donde bebe mi música, y otra de las razones importantes, la verdad, es el aburrimiento. Allí o te inventas algo para pasar el rato, o te puede dar algo… (risas).

-Sin embargo hay mucha gente joven y hasta radical (pienso por ejemplo en Mercedes Peón) haciendo todo tipo de barbaridades de vanguardia partiendo de lo más ancestral…¿le sucede algo parecido?

-Pues no sé qué decirte… Yo muy vanguardista no me veo, desde luego, y observando, he notado una diferencia con otros músicos que trabajan con el folklore, he escuchado a mucha gente que experimenta más con la forma a partir de canciones populares que existen y en mi caso experimento más con la esencia de esta música popular y las letras me las invento, además de que mis recursos musicales son bastante escasos, pero creo que eso también es una característica de la música tradicional, intentar expresar lo máximo, con los mínimos medios.

-Aunque por allá arriba, usted y Vegas tienen sus corazoncitos folcloristas…

-¡Ah! ¿Pero Nacho Vegas tiene corazón? (carcajada). Bueno, es que en nuestro país hay una riqueza musical tradicional y popular impresionante, relacionada además con muchas otras culturas y quien no quiera ver eso, es que está ciego. Precisamente aquí en Granada teníais un genio que es Enrique Morente y que hizo un trabajo impresionante en ese campo.

-¿Tiene en Granada otra banda municipal? ¿O tiene una en cada 'puerto'?

-Pues últimamente estoy tocando más en solitario, mientras preparo cosas nuevas, mi Banda Municipal oficial está en Madrid, pero cada vez que tengo oportunidad, pero me encanta relacionarme con otras personas a través de la música. Cuando hay música de por medio las relaciones cambian y se vuelven muy especiales, puedes compartir con otros humanos cosas muy íntimas, sin apenas conocerles y es una sensación muy pacífica.

-Antes la música acompañaba cada etapa de la vida…las había de siega, de boda, de mili, de primavera, de navidad...¿La música actual tiene ahora mismo esa representación ?

-Pues eso por lo general desapareció con la aparición de los aparatos de grabación. Antiguamente para escuchar música, alguien tenía que interpretarla en directo y se tenía en cuenta el momento, para hacer una música acorde con la situación.

-Se elogian mucho sus historias ¿a usted le sale antes la música o el 'cuento'?

-Sin duda el cuento. Aunque es un cuento musicado. Me suelen salir las dos cosas a la vez, si tuviera que escribir un texto que no estuviese acompañado de música, no sería capaz. Voy juntando el sentido de las palabras. A veces el ritmo, la melodía, le da el sentido a las palabras y otras veces al revés.