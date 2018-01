El patrimonio cultural, a debate en la Academia de Buenas Letras

El patrimonio cultural granadino, en algunas de sus principales manifestaciones, será objeto de estudio y debate a partir de mañana en el ciclo de conferencias organizado por la Academia de Buenas Letras de Granada para el presente curso. El programa del ciclo, que está coordinado por el académico Eduardo Castro y cuenta con la colaboración de la Universidad de Granada y la Academia de Bellas Artes, se compone de un total de doce conferencias, repartidas en sesiones dobles, que se celebrarán en la Sala del Mural del Palacio de la Madraza las tardes de seis lunes diferentes de los meses de enero, febrero y marzo. Con su organización, ambas instituciones académicas han querido unirse a la celebración de 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural.

Cada sesión del ciclo contará con la intervención de dos ponentes de reconocido prestigio en sus respectivas disciplinas, cuya presentación y posterior moderación del correspondiente coloquio correrá a cargo de un miembro de una de las dos Academias.

Así, la sesión inaugural de mañana estará dedicada al patrimonio bibliográfico y en ella intervendrán la directora de la Biblioteca Universitaria, María José Ariza, quien hablará sobre Bibliotesoros en la Universidad de Granada, y el director de la Biblioteca de Andalucía, Francisco Javier Álvarez, que tratará por su parte sobre Fondos antiguos en catálogos de bibliotecas granadinas. Tras una salutación previa por parte del presidente de la Academia de Buenas Letras, José Luis Martínez-Dueñas, y el director de la de Bellas Artes, Jesús García Calderón, el encargado de presentar a los conferenciantes y moderar el coloquio será en esta ocasión el poeta y periodista José Gutiérrez.

Otros aspectos del patrimonio cultural incluidos en las restantes sesiones del programa son el musical, el artístico, el arquitectónico, el natural-paisajístico y el científico. Para la exposición de las diferentes ponencias intervendrán, respectivamente, el compositor y académico José García Román y el director del Patronato de la Alhambra, Reynaldo Fernández Manzano, que tratarán sobre el patrimonio musical; el pintor y académico Juan Vida y el catedrático de Historia del Arte Rafael López Guzmán, sobre el patrimonio artístico-plástico; el arquitecto responsable de los planes directores de la Alhambra, Pedro Salmerón, y el arqueólogo y catedrático de Historia Medieval Antonio Malpica, sobre el patrimonio arquitectónico; los biólogos José Tito Rojo, conservador del Jardín Botánico de la Universidad, y José Manuel García Montes, coautor del libro Las plantas de la Alhambra, sobre el patrimonio natural-paisajístico; y, por fin, el director del Parque de las Ciencias, Ernesto Páramo, y la rectora de la UGR, Pilar Aranda, sobre el patrimonio científico. Esta última sesión, programada para el 12 de marzo, será la que clausure el ciclo y para la misma se cambiará el escenario de la sala del Mural por el salón de Caballeros Veinticuatro.

El objetivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural es el de animar a descubrir y comprometerse con el patrimonio cultural para reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio común. Para ello, se alentarán todas aquellas actividades e iniciativas cuya finalidad consista en acercar el patrimonio cultural a la ciudadanía para implicarla en su defensa de manera activa. Por patrimonio cultural se entiende todo aquello que forma parte de la identidad de los pueblos y las ciudades, no sólo en su aspecto material, sino también en el inmaterial; no sólo en el ámbito conservacionista o museístico, sino también en el rehabilitador y creativo; no sólo en el campo histórico-artístico o literario, sino también en el natural-paisajístico o arqueológico; no sólo desde el punto de vista tradicional o artesanal, sino también desde el social y el científico.