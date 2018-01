El talento local que produce en Hollywood

La asociación de productores más importante del mundo, PGA (siglas en inglés Producers Guilt of America), ha dado la bienvenida a la productora granadina MJ Caballero (María José Caballero) gracias a su trayectoria cinematográfica en Hollywood. Esta organización cuenta con tan solo 7.500 miembros exclusivos en la actualidad. Para ser socio hay que reunir una serie de requisitos, como haber producido, al menos, dos largometrajes con proyección en las salas de cine o en las principales cadenas de televisión del país. Se trata de un proceso complejo en el que no todos los candidatos consiguen entrar.

MJ Caballero, que lleva ya una década ejerciendo funciones de productora en España y América, atesora ya el suficiente curriculum como para lograr ese honor. La joven nació en Motril en el año 1983 y, después de estudiar Bachillerato allí, se licenció en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Málaga en el año 2006. "Viendo la televisión con 16 años decidí que quería dedicarme a eso, formar parte del mundo de las series de televisión, pero no como actriz", recuerda sobre los orígenes de su vocación.

Pronto inició sus primeros pasos en el sector audiovisual como operadora de cámara y editora, para más tarde dar el salto al mundo de la producción con su primera serie en RTVE, Herederos, con Concha Velasco. "Durante un año estuve haciendo funciones de edición y me di cuenta que no era lo mío porque es un trabajo muy solitario, todo el día encerrada en un despacho, y yo soy una persona muy sociable. Además, en la carrera había hecho varios cortos y tampoco me gustaba la dirección", explica sobre como llegó a decantarse por la producción, casi por descarte. Sin embargo, fue empezar a producir series y descubrir de inmediato cual era su auténtica vocación.

Fue así como, antes de iniciar su aventura en Hollywood, MJ Caballero comenzó su carrera ejerciendo el papel de auxiliar de producción en conocidas series españolas como Sin tetas no hay paraíso, Los misterios de Laura, Herederos y El secreto de Puente Viejo.

Además, cabe destacar que Caballero fue la directora de producción de Libres, la primera web serie de España producida gracias al dinero recaudado a través de una plataforma de crowd-funding.

Con ese rodaje en series en las televisiones nacionales, en 2013 se instaló en Los Ángeles para desarrollar su trayectoria profesional en la meca del cine. "Ya fui a Madrid con la intención de marcharme luego a Estados Unidos. Era algo que estaba en mis planes. Vi un curso de ejecutivo de producción en UCLA y me trasladé", cuenta sobre su decisión de cambiar de continente.

En Los Ángeles, Caballero ha ejercido como productora en los conocidos premios Nickedoleon, ha producido el largometraje para televisión Unwritten Obsession y ha colaborado en producciones como la serie Ingobernable de Netflix o en el largometraje I'm Not Here, protagonizada por el actor JK Simmons, ganador de un Óscar.

Aunque dice que "un rodaje es un rodaje", con el cambio de país le sorprendieron muchos algunas cosas. "Aquí todos los actores pertenecen a sindicatos, que tienen mucho peso en Hollywood. En España sólo cobran horas extra los de electricidad, pero aquí todos. Además, en vez de una sóla figura para negociar su contratación, cuentan con un agente y un mánager, y todos cobran su porcentaje: al primero le paga el que lo contrata el 10% y al segundo el propio actor el 15% de lo que cobra".

En la actualidad, reside en Hollywood y acaba de finalizar la producción de dos películas: Stillwater, que ha sido rodada en Minnesota y en Los Ángeles y Blue, grabada en Ohio y Kentucky y que trata del suicidio y la depresión.

Aunque por ahora está ejerciendo como freelance, MJ Caballero se replantea ahora ejercer la producción de forma más estable como personal de una cadena de televisión o un estudio. "Aquí hay mucha competencia pero también más posibilidades", señala sobre su día a día la joven granadina, que cuenta ya con una carrera más que prometedora en la meca del cine.

La joven, que reside en la meca del séptimo arte, con el equipo de su última película y con la actriz Mandy Moore.