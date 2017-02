La troupe de Warhol desembarca en Santa Fe

Con toda su pasión por Andy Warhol y la intensidad y genialidad que también a él lo caracterizan, el artista Pablo Sycet desembarca esta tarde en el Centro Damián Bayón de Santa Fe orquestando una propuesta llena de color y atractivo que bajo el título Warholiana va a llenar de chispa, de vida y de pop art las paredes del Instituto de América.

Una muestra que al poder de seducción del propio Andy Warhol suma la presencia mediática de Alaska, Nacho Canut y Tino Casal, además de la categoría de Juan Uslé, Guillermo Pérez Villalta o Arroyo, por poner tres ejemplos señeros del arte español. "No hay otra palabra mejor que Warholiana para expresar en pocas letras el espíritu de mi propuesta. Se trata de exportar la herencia de Warhol en su generación y, sobre todo, en las posteriores. Hay que asumir que la época en que vivimos es absolutamente warholiana", explica Pablo Sycet.

La exposición aglutina trabajos de varias generaciones de artistas españoles y foráneos. Hay grandes nombres pero también creadores emergentes y callejeros. No faltan obras del propio Warhol, incluyendo un ejemplar de su Index, de 1967, un perfecto ejemplo de "libro de artista" que condensa en sus páginas "el mágico interior" de la Factory warholiana.

Hasta el último detalle de la muestra está pensado. Incluso se inaugura un 23 de febrero, justo el día en que el gurú de la modernidad murió hace 30 años. "Desde el principio expresé mi deseo de que así fuera, para confrontarlo con lo inesperado de la muerte de Andy tal día como hoy de 1987, cuando supuestamente tenía mucha vida por delante. Y eso obligó a acortar un poco la exposición de Irene Sánchez, Nudo y corteza, un gesto muy generoso por su parte que agradezco públicamente".

Además de incluir trabajos de Equipo Crónica, Antonio de Felipe, Manolo Cuervo y Equipo Límite podemos encontrar un total de 150 obras de todo tipo y condición, en las que la impronta de Warhol no siempre es evidente al primer golpe de vista. "La exposición está planteada como un juego de adivinanzas para que el visitante medianamente ilustrado en la estética y la ética warholianas, pueda rastrear guiños y conexiones. Creo que eso es un valor añadido, con algo de desafío. Además, se presenta una amplia bibliografía y una selección de sus películas proyectadas en bucle".

Para Pablo Sycet, la obra de Warhol vivirá por siempre, "porque aunque los talibanes dinamitaran todos los museos del mundo, tal como hicieron con las ruinas de Palmira, el mundo seguiría siendo muy warholiano hasta el fin de los tiempos", asegura. "La estela de Warhol -añade- está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana: el cine, la televisión, la publicidad, las baratijas que se venden en cualquier chino... Buena parte del mundo que nos rodea tiene un marchamo warholiano, sólo hay que mirar alrededor para comprobarlo".

Cuando Warhol se convierte en una estrella, Pablo Sycet aún era un adolescente "con la cabeza llena de pájaros", comenta con una sonrisa. "Su forma de entender el arte fue para mí muy liberadora, casi lisérgica. En mis principios yo tuve una etapa muy pop, y por eso mi obra Otra Norma está presente en la exposición. Es muy deudora de su estética, una revisión de su Marilyn absolutamente warholiana".

Sin embargo, no todos sus contemporáneos se rindieron desde el primer momento a la estética y forma de entender el arte del autor de la revolucionaria imagen de las sopas Campbell.

El pintor granadino José Guerrero no lo aguantaba, por poner un ejemplo. "Hay que entender a Guerrero, porque llegó a Nueva York en pleno fulgor y dominio del expresionismo abstracto, corriente de la que había hecho profesión de fe. Cuando los expresionistas están saboreando las mieles del éxito, llegaron Warhol y sus huestes poetas para dinamitar ese estado de cosas y poner al expresionismo abstracto en cuestión, en cuarentena", explica Sycet. "En todo caso, Guerrero quizás debió ser más comprensivo en el caso de Warhol, porque de todos los artistas popes es el que más deja traslucir un gesto expresionista que se transparenta y se deja ver, como asumiendo que esa bestialidad ya formaba parte de la tradición del arte occidental y él, más que rechazarla, la asumía y dejaba latente por detrás de lo que se ve a primera vista".

En definitiva, el hilo conductor de esta exposición que se puede contemplar en el Centro Damián Bayón de Santa Fe hasta el próximo 25 de marzo demuestra que la sombra de Warhol es la que más se proyecta en las siguientes generaciones. "Picasso se fue de este mundo con el convencimiento de que habiendo revolucionado la historia del arte en general, y la del siglo XX en particular, no nacería hijo de mujer que le hiciera sombra a la ambición de su mirada. Y en esas llegó Warhol para dinamitar el mundo que había heredado".

Después de una etapa artística espectacular a lo largo de los años 90, el Instituto de América pareció caer en un largo sueño del que ojalá esté despertando. "Vivo lejos de aquí, pero tengo la impresión de que la voluntad y el rigor en la programación siguen siendo muy estimables. Si la crisis ha pasado factura a todo el mundo, es natural que un centro como el Instituto de América también se resienta pero las exposiciones anteriores, de Javier Porto y de la granadina Irene Sánchez eran de primer nivel. Si en cada provincia de esta vieja piel de toro hubiera un centro de arte como el Bayón de Santa Fe, otro gallo nos cantaría".

Warhol no admite medias tintas, o lo adoras o no. "Se atrevió a definir hace más de treinta años los tics de la sociedad actual, supo ver que la realidad cotidiana llegaría a ser ninguneada por la realidad televisada, aseguró que todos tendríamos en el futuro nuestro momento de gloria durante quince minutos gracias a los medios de comunicación", recuerda Sycet. "Si Warhol viviera hoy día, no necesitaría ninguna musa, le bastaría con su propio ego".