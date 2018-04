Los versos agitadores de Juan de Loxa se cuelan en la feria y en el Albaicín

El protagonista del día en la Feria del Libro de Granada será el recientemente desaparecido Juan de Loxa. El poeta, periodista y agitador cultural tan querido en la ciudad recibirá un homenaje que ha organizado el Centro Andaluz de las Letras en la Palacio de Bibataubín a las 18:00 horas.

Un días después del que hubiese sido su cumpleaños -de ahí el título de la cita, Juan de Loxa, 74 años y un día- será recordado por la escritora Antonina Rodrigo y el poeta José Gutiérrez realizará una breve semblanza. Posteriormente Elodia Campra leerá algunos de sus poemas acompañada por el violonchelista Mathias Stern.

Álvaro Salvador, Rafa Mora y Moncho Otero ofrecerán una velada poético-musical

Esa misma tarde el escritor uruguayo Raúl Portal presentará su libro de relatos De pronto fue otro tiempo, otros días. Son textos que, según su propio autor, tratan de las vidas cotidianas y tienen origen en la imaginación, haciendo reales la abundante información que nos proporciona la calle, los periódicos, la radio y la televisión. "Pero hay también relatos que son mi propia experiencia. No está de más decir que los personajes, situaciones y ambientes son obra de mi fantasía, pero con ganas de poner nombres y apellidos", dice Raúl Portal, que nació en Montevideo en el año 1931. "Nunca puedes conocer del todo a alguien. Escribo sobre gente que avanza a través de la vida haciendo lo que puede, a veces actuando de manera egoísta y ruin y otras siendo capaces de grandes gestos de compasión y bondad", comenta el escritor uruguayo.

Raúl Portal es un autor tardío porque empezó a escribir a los 65 años. Antes había sido escultor muralista, pintor y hasta diseñador de joyas y de rompecabezas. Tras estar unos años en Italia, desde 1974 reside en Barcelona. Ha publicado los libros De ella nadie podía esperar y En el arrabal de las pesadillas. La presentación será a las seis de la tarde en la Sala Zaida, de la Fundación de la Caja Rural y el autor estará acompañado por Andrés Cárdenas.

Dentro del ciclo Momentos Alhambra Músicos y Libros, Eric Jiménez presentará Cuatro millones de golpes junto a uno de los integrantes de Niños Mutantes, Juan Alberto Martínez. La obra, que está editada por Plaza & Janés, trata de la insólita historia del batería y de su grupo, Los Planetas, contada por primera vez desde dentro de la banda. "Con seis años mi padre me encañonó con una pistola. Ni siquiera recuerdo su nombre. Con diez ingresé en la Falange porque quería tocar el tambor. Mis mayores influencias musicales han sido la Semana Santa y mi primera hostia, la que me dieron al nacer, quizá la más artística y la menos dolorosa. Durante estos cuarenta años he golpeado la batería como la vida me ha golpeado a mí, con todas sus fuerzas".

Dentro de los encuentros con lectores que organiza la Feria del Libro, a las 17:30 horas el Cuarto Real de Santo Domingo acogerá la proyección de Marte, a lo que seguirá un debate conducido por Francisco González Galindo, del IAA-CSIC.

Cerrará el día el recital poético y musical que organiza el Centro Andaluz de las Letras. Titulado Un cielo sin salido, correrá a cargo de Álvaro Salvador y será a las 20:00 horas en el Espacio Ciudad de Literatura Unesco.

En el espectáculo se mezclarán poemas recientes de Álvaro Salvador con canciones elaboradas con composiciones de su obra anterior, musicados por Moncho Otero y Rafa Mora y arreglos de Juan Antonio Loro. Se estructurará la velada alternando el recitado de poemas inéditos con canciones compuestas a partir de poemas ya publicados.