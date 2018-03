Acontecimiento, cualquier cosa menos un ensayo

Ensayo general, pero no con todo sino con toda la seriedad posible. Colisionan los dos últimos campeones del mundo y, además, un amistoso con Alemania es cualquier cosa menos amistoso, ergo lo de ensayo sobra. Lo de hoy en Düsseldorf es un partido con todos los ingredientes de competitividad necesarios para que se le quite el sellito de amistoso. Tiene mucho de acontecimiento dentro de la ensalada de amistosos programados.

Existe un grado de animación grande en torno al equipo nacional y cuenta con el plus de la sensación de consenso que rodea a la figura del seleccionador. Ni siquiera Vicente del Bosque, antes y después de ese marquesado del que tan poco presume, concitó tan positiva unanimidad sobre su persona. Lopetegui ha caído de pie, su laconismo congénito es aceptado por el periodismo que cubre la actualidad de la selección y, por ejemplo, tampoco hay ningún caso Raúl.

Resolvió incruentamente la defenestración de Iker Casillas y hasta se le acepta que un veteranísimo como Pepe Reina sea un fijo en cada convocatoria. Dicen que el arquero del Nápoles es fundamental para que en el vestuario reine la concordia y cuando se oye esto da la impresión de que se desliza la especie de que el extraordinario Iker no podría nunca ser candidato a Nobel de la Paz. Lo cierto es que a Lopetegui no se le mueve un varal y que la fe en la selección ha vuelto.

Pero lo de esta noche en plena cuenca renana es un toro de cuidado y hasta aquel gol in extremis de Maceda en Francia-84, el palmarés con los teutones era terrorífico con la excepción del doblete de Antón Arieta en Nervión cuando el debut internacional de Enrique Lora. La alegría más reciente es el gol de Torres en el Prater, pero Alemania es el vigente campeón universal, fresca está la humillante goleada a Brasil en su casa y no cabe duda de que hoy es fuego real, no ensayo.