Adán, el facha

El almirante Cervera murió en 1909 pero, para la indocumentada alcaldesa de Barcelona, es un facha. Y por eso le ha quitado la calle. No le sirvió de nada defender la integridad territorial de España en Cuba y Filipinas para hacerse acreedor de tal honor. En cambio, el cómico Pepe Rubianes, aquel que en TV3 -disculpen la ordinariez- "se cagó en la puta España", sí parece disfrutar del democrático aprecio de la señora Colau. La misma que afirma con total desparpajo que no está ni con los que defienden la unidad de España ni con los independentistas. Que sólo busca diálogo. Supongo que ensaya en casa ante el espejo para que no le dé la risa al decirlo.

En Granada están pidiendo que la Cofradía del Silencio retire al general Franco el título de Hermano Mayor Honorario y que la de los Gitanos lo haga con Manuel Fraga. Se ve que lo de ser uno de los padres de la Constitución no borra su pasado de ministro franquista. Algo que, en cambio, no se aplica a líderes históricos de la izquierda. Pasionaria es una demócrata de toda la vida aunque apoyara a Stalin y no se caracterizara por pedir elecciones libres en los países del Este de Europa que visitó durante años. Aquí, los carnés de demócratas los reparten los comunistas. Cosas de España.

Y por otra parte, ¿quién es nadie para decirle a una organización privada qué puede o no hacer en su casa? ¿Y dónde quedan las libertades individuales? ¿O nos van a proponer la libertad de los gulag? A mí me parece que Stalin fue un dictador y un asesino y sin embargo, no me voy a oponer a que se celebre una charla en su defensa en la Universidad de Granada, según he visto anunciado en carteles por la ciudad. Es más, allá ellos si creen que hay algo defendible en semejante tipejo. Hay calles dedicadas al Che Guevara y a Fidel Castro y no creo que ninguno pasara un examen de democracia. Pero no vamos a borrarlos de la historia. Están todos ahí, los buenos y los malos.

La superioridad moral que se arroga la izquierda empieza a resultar cansina y esperpéntica. La historia es la que fue y los hechos son indubitables aunque las opiniones no lo sean. Por eso siempre es recomendable estudiarla y acudir al mayor número de fuentes documentales, dejando la memoria personal para los vídeos de las bodas y las fotos de los viajes de estudios. Si no, acabaremos por tachar a Adán del Génesis por machista y facha. Y a ver como contamos lo de la manzana.