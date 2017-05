Ángel Villar, otros cuatro años... como mínimo

Todo está recurrido por Jorge Pérez, pero que Ángel Villar va a estar otros cuatro años al mando de la Real Federación Española de Fútbol resulta indudable. Como le pasó tiempo ha a Gerardo González, su sucesor como secretario general de la RFEF, Jorge Pérez, no se ha podido erigir en sucesor de Ángel Villar como presidente del fútbol. La goleada fue como aquella de la selección a Bulgaria en la antigüedad, escandalosa.

Ni siquiera el posicionamiento de Javier Tebas ha valido para desenrocar a Villar, que ha demostrado que su chiringuito, ese que comenzó a levantar en el verano de 1988, está bien consolidado. Bueno, bien consolidado es poco, que más parece fabricado de manera tan sólida que no hay fuerza humana capaz de abatirlo. Y eso ¿es bueno o malo? Pues normalmente, un mandato tan dilatado suele crear unos vicios perniciosos, pero, a la vez, unos anticuerpos fortísimos.

En todo este maremágnum electoral creo que el gran perdedor no ha sido el bueno de Jorge Pérez, que bastante ha hecho con preocupar a su antiguo jefe, al hombre que le hizo un hombre dentro del fútbol. Jorge ha hecho lo que ha podido en la confianza de que contaría con el apoyo de todo el fútbol profesional, que para eso contaba con el auxilio de Tebas, pero no ha sido bastante ese apoyo para derrocar al ex futbolista de Athletic Club y abogado por Deusto.

La de temporales que ha capeado Villar para mantenerse, y lo que te rondaré, veintinueve años en el sillón que fue de Pablo Porta y luego de José Luis Roca. Hasta ocho seleccionadores absolutos ha nombrado Villar desde que entrase en Alberto Bosch descabalgando a Miguel Muñoz. Luego fue asaeteado por causas judiciales que superó con la ayuda de la gran cantidad de plata que apalearon las selecciones. Y ahora, con permiso de la Justicia, hasta 2021... como mínimo.