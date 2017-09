Apostólica y románica

Esto no es una de esas bromas que se mandan a través las redes. Es mucho mejor, porque es real. Encargada de presentar una interpelación de urgencia sobre la garantía de la independencia de RTVE, la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera le dijo al ministro Montoro que en Televisión Española se llama Caudillo a Franco, contabilidad no oficial a la caja B del Partido Popular y compromiso con la honestidad a la comparecencia de Cifuentes para declarar sobre la corrupción de la Comunidad de Madrid. Añadiendo que en la televisión pública se hacen purgas y se asciende a los manipuladores pillados in fraganti comentando sus maniobras para beneficiar al PP. Hasta aquí lo normal: alguna verdad, alguna exageración, alguna mentira y algún olvido de otras cadenas públicas que, como TV3, poco tiene que envidiar a las eximias obras de propaganda de Leni Riefensthal y de Georgi Aleksandrov, jefe del Departamento de Propaganda y Agitación estalinista.

Pero no había llegado lo mejor y la diputada de Unidos Podemos no había alcanzado su cumbre oratoria, histórica y teológica. Siempre dirigiéndose a Montoro, denunció que José Antonio Sánchez, presidente de RTVE, se negó a retransmitir el WorldPride de Madrid -la marcha del orgullo LGTB- no solo porque "sus amigotes de Hazte Oír le llamaron para decirle que los niños tienen pene y las niñas vaginas", sino sobre todo porque el presidente de RTVE se había declarado "apostólico, románico y católico".

Esto último, como ustedes comprenderán, sí que tiene auténtica enjundia teológica e histórica. Era sabido que las confesiones cristianas se dividen, entre otras, en la católica, la ortodoxa o las protestantes; y que estas a su vez se dividen en luterana, anglicana, presbiteriana, anabaptista o metodista. Era sabido también que entre los católicos que reconocen la primacía del Papa hay 24 ritos diferentes y que, siendo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana la más conocida, junto a ella están las iglesias católicas maronita, copta, armenia, siria, caldea, ucraniana, sirio-malabar o etíope….

Lo que se desconocía es la existencia de la Iglesia Apostólica, Románica y Católica. ¿Quiénes la forman? ¿Es una secta anclada en los ritos de los siglos XI y XII? Debería aclararlo la diputada de Unidos Podemos. Tal vez consultando a Iker Jiménez o a Dan Brown, que deben representar para ella el no va más de la investigación histórica rigurosa.