Desde el pasado mes de octubre, a la sombra del 'procés', Ciudadanos no ha dejado de crecer en España. Tampoco en Granada. La formación naranja asegura que ha subido un 12% en cinco meses (alcanzan ya los 3.000 militantes y simpatizantes) y que "no tiene techo". Aunque las expectativas y los sondeos no tienen por qué traducirse en votos, hay que reconocer que hay partido. Más aún si los 'rebelados' del PP afines a Torres Hurtado se unen a sus filas...