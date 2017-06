Creo que cuando Aristóteles definió las formas de gobierno no había asesores, ni jefes de gabinete, ni cargos de libre designación. Si no, además de distinguir entre Monarquía, Aristocracia y República para las formas puras y Tiranía, Oligarquía y Demagogia para las impuras, habría incluido la Estultocracia como forma de gobernar cuando el nivel intelectual del elegido es tan insignificante que no sabe ni lo que firma, ni lo que vota, ni lo que aprueba. El tonto español como paradigma del mal gobierno. Del usted no sabe con quién está hablando al está usted hablando con quien nunca supo nada.

Pobres de nosotros. Los españoles pensábamos que nuestra democracia representativa nos ofrecía la posibilidad de elegir a una aristocracia gobernante. La aristocracia o el gobierno de los mejores en su forma original griega. Pero no fue así. Pagamos jamón ibérico con Denominación de Origen y nos dieron york de barra de marca blanca. Los partidos marginan la brillantez de los leales y prefieren el aplauso de los fieles. Y el ciudadano español llega a sentirse ante alguna lista electoral como Goya pintando La familia de Carlos IV: desolado ante la visión de tanta estulticia. Dicen que la cara es el espejo del alma. Si fuera cierto, más de un votante, al ver la cartelería electoral de algún que otro candidato, se habría llevado sigilosamente la mano a la cartera y no habría introducido en el sobre según que papeleta.

Pero lo peor no es que sean tontos -que algunos lo son y se esfuerzan en demostrarlo con vehemencia- es que quieran hacérselo cuando la justicia llama a su puerta. Cada vez que un político acude ante un juez, sea como testigo o investigado, todos sabemos que ninguno conocía, ni sabía, ni decidía. Sólo saben que no saben nada. Pero no en el sentido socrático de la humildad de quien quiere aprender cada día; sino en la cruda realidad de quien -aunque cobró y muy bien por no hacer nada-, ni supo cuando llegó, ni aprendió en los tres lustros que actuó como concejal. Y digo actuó en el sentido más teatral y peyorativo del término. Pues algunos fueron de la comedia al drama para acabar en una tragedia fatal que pagaremos entre todos. Lástima que no tengamos un Shakespeare que les escriba, describiendo las cortes municipales, autonómicas y nacionales, un verso como aquel de Feste, el bufón de Noche de Reyes: La estulticia, señor, anda por el orbe como el sol y brilla por todas partes.