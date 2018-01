Fuentes-Olivares

Una de las imágenes más comentadas del último pleno municipal, fue el apasionado abrazo que se dieron Juan Antonio Fuentes (PP) y Manuel Olivares (Cds). Si Rocio Díaz habló ese día de someter al equipo de Cuenca a una "cuestión de confianza", y no a una moción de censura, no será por ganas... Ni porque no esté siendo ya una realidad el bloqueo municipal que se alargará hasta mayo de 2019. La razón de que no haya cambio de gobierno está en los tribunales, no en la política.