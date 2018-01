La 'Nations League' erradica el bolo

Carpetazo al fútbol amistoso entre selecciones. Al menos, así lo vende la UEFA con la creación de la Liga de Naciones de Europa, que se pronuncia así pero que se escribe Nations League. Bajo la promesa de que este invento acarreará "más emoción, más alicientes y más dinero" no se alarme usted porque lleva aparejada otra promesa, la que no irá en detrimento del físico de los jugadores porque no aumentará el número de partidos.

Asegura Ceferin que estos partidos conllevará la disminución de kilómetros, ya que, dice, se descartan los viajes transoceánicos. No sé cuánto habrá de cierto en esto y si el caso de cómo España rentabilizó económicamente sus títulos a base de atravesar el océano un puñado de veces para incomprensión del personal no va a repetirse. Mejor creer que averiguar, ya que por dinero baila el perro y aquellas paletadas de dinero que recaudaron Villar y sus cuates fueron tremendas.

Creamos en que ese tan devaluado fútbol amistoso que acabó con los trofeos de verano pasa a mejor vida. Todo lo que no tiene un botín de tres puntos ha sido arrumbado por los aficionados contemporáneos. Impensable es que como ocurrió cierto miércoles a mediados de los cincuenta vuelva a pasar. Entonces, un España-Inglaterra amistoso paralizó las clases en los Maristas para que el alumnado, también los profesores, pudieran seguirlo por la radio en la voz de Matías Prats.

Si sólo fuese por la erradicación del bolo plagado de cambios que tanto desnaturalizan la competitividad, bienvenida sea la Nations League. Y nos ha tocado un grupo muy sugerente con Inglaterra y Croacia. También bastante exigente para que se justifiquen mejor esos parones ligueros que sólo tenían el argumento de hacer caja. Argumento que le trae al fresco a todo aficionado, harto de bolos y de fútbol sin sentido que tuvo su momento, pero que no casa con el actual.