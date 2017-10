Al desnortado Pedro le escriben

No creo que les vaya a hacer ningún caso, pero la carta abierta de las viejas glorias socialistas (entre ellas, el quinteto andaluz de los Borbolla, Ojeda, Torres Vela, Del Valle y Moreno) al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no puede ser más oportuna y, si me apuran, necesaria. Alguien que ya no le disputa el poder interno a él tenía que decirle a Pedro lo equivocado que anda en el conflicto de Cataluña.

Estos próceres del socialismo del nunca ausente sector Antiguo Testamento le dicen a Pedro verdades como puños. Como que desde Cataluña y por el Govern de la Generalitat se ha puesto en marcha un golpe de Estado (esto lo digo yo: es un golpe de Estado cambiar la Constitución liquidando la unidad de España y arrebatando la soberanía, el derecho a decidir, a los españoles), y que la obligación de todos los demócratas es estar unidos ante "este infame ataque a la democracia española", que dicen los veteranos abajo firmantes de esta misiva intrasocialista.

No sólo es una obligación. También es una prioridad, porque todos los diputados y senadores han jurado o prometido guardar y hacer guardar la Constitución, lo que no se logra poniéndose de perfil, que es lo que está haciendo Sánchez. Desde el primer momento. Cuando el movimiento separatista pasó de las palabras a la acción, Pedro se declaró contra el referéndum y al lado del Estado democrático. Pero se le ha notado demasiado, desde el principio, que su apoyo no alcanzaba al Gobierno legítimo y que estaba predispuesto a impugnar las decisiones de Rajoy, aunque fuera contradiciéndose. Y se le ha notado todo cuando ha comprado la farsa de la supuesta violencia policial del 1-O y se ha adherido a su condena promoviendo la reprobación parlamentaria de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Pedro ansiaba desgastar a Rajoy también por el desafío catalán y se ha agarrado al mismo pretexto que Farage, Putin y Le Pen. Qué nivel.

La carta abierta de los antiguos cargos del PSOE termina cargando contundentemente contra una de las ideas-refugio básicas del discurso del secretario general triunfante en el último congreso: la apelación al diálogo, se supone que entre Rajoy y Junqueras. "¿Diálogo, ahora, para qué? (...) Nunca ha servido para nada el diálogo bajo chantaje, a menos que lo único que se quiera sea salvar el pellejo y, a la vez, perder la propia dignidad". No, Pedro, hijo, con los golpistas no se dialoga. Se les derrota con la ley.