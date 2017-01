Almuñécar resuelve el contrato para reformar el parking del mercado

El pleno del Ayuntamiento de Almuñécar acordó resolver el contrato de concesión para la reforma y explotación del aparcamiento subterráneo en el Mercado Municipal de Almuñécar con los votos mayoritarios del equipo de gobierno (PP, Más Almuñécar y la edil Eva Gaitán) e Izquierda Unida; la abstención del PSOE y el voto en contra del PA. Este fue el asunto que ocupó mayoritariamente la sesión plenaria que se desarrollo durante casi dos horas en el debate de siete asuntos que recogía el orden del día.

La alcaldesa, Trinidad Herrera, fue la que cerró el largo debate en la que haciéndose eco del informe del Consejo Consultivo de Andalucía, leyó un párrafo "interesante", donde la empresa adjudicataria del aparcamiento del Mercado dice que no le pusieron en conocimiento del mal estado de la estructura del mercado. Es decir, que adjudicaron el servicio sin informar sobre esta situación".

La empresa dice que adjudicaron el servicio sin informar del mal estado de la estructura

En cuanto al tema económico a abonar a la adjudicataria, la alcaldesa calificó "mínima en comparación a lo que tiene que pagar el Consistorio por los convenio urbanísticos", dijo. Eran dos referencias de buena parte del debate que se desarrolló durante hora y media para este asunto.

En el debate del mercado el portavoz de IU, Fermín Tejero, tras recordar todo el proceso de adjudicación de la concesión y el mal estado del edificio con una obra de 30 años está en ruina. "Debería servirnos de lección y tomar buena nota de lo que no se debe hacer de tramitar adjudicaciones". El portavoz socialista, Sergio García Alabarce, asumió lo manifestado por el portavoz del IU pero centraba su intervención en la larga tramitación. Recordó que propuso negociación con el adjudicatario para resolver el expediente y así evitar procedimientos judiciales. El portavoz centró su crítica en el equipo de gobierno como iniciador de toda esta tramitación desde el año 2012. García Alabarce llegó a pedir la dimisión del concejal de Urbanismo al que acusaba de no haber gestionado bien en asunto. El edil socialistas también se interesó "por la hoja de ruta que tenga el equipo de gobierno para con el mercado". En cuanto al PA, fue Emilio González el que tuvo la primera intervención donde explicó y recordó todo el proceso llevado a cabo sobre este asunto. Todo esto supondrá un coste ruinoso para las arcas municipales con indemnización millonaria. "Ojalá estemos equivocados y no haya que soportar la ruina que nos viene encima" dijo.