Denuncian que los bomberos tardan 40 minutos en llegar a Sierra Nevada

El Grupo Popular en la Diputación Provincial de Granada presentará en el pleno del próximo jueves una pregunta dirigida al equipo de gobierno, que encabeza el socialista José Entrena, para saber por qué Sierra Nevada sigue sin tener una dotación estable de bomberos "pese a que el PSOE se comprometió a ello hace dos años". Así, el portavoz de los populares, José Antonio Robles, apuntó que los socialistas adquirieron ese compromiso en noviembre de 2015, "pero desde entonces no se ha sabido nada". Mientras tanto, los servicios los está prestando una dotación que se desplaza desde Granada, según informa el partido.

En este sentido, el popular recalcó que "esos profesionales tardan en llegar al menos 40 minutos, y por desgracia está más que comprobado que todo lo que exceda un tiempo de reacción de 10 o 15 minutos puede tener consecuencias muy graves". Además, mencionó sucesos que han ocurrido en la Sierra recientemente, como el incendio del Hotel Lodge o el conato en la chimenea del restaurante Telecabina. Robles añadió que Entrena no sólo "no ha movido ficha" en ese sentido, sino que "tampoco se ha avanzado nada en absoluto en la propuesta que hizo pública posteriormente, consistente en comprometer a Cetursa, la Junta de Andalucía y empresarios de la zona para costear el mantenimiento del retén", cuestión de la que "no hemos tenido ninguna respuesta".

Paralelamente, Robles también subrayó que "le llama la atención que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) destine una partida anual de 200.000 euros para la clínica de Borreguiles, y sin embargo no esté dispuesta a hacer una aportación para que la estación tenga una presencia permanente de bomberos".

El popular calificó como "sorprendente" que Cetursa "se gaste 16.000 euros en pintar hoteles que son propiedad de la Junta, o 120.000 euros en arreglar una carretera", y sin embargo "no tenga un céntimo para algo tan necesario". Por ello, Robles insistió en que el equipo de gobierno socialista "debe recordar que, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, como es el caso de Monachil, donde se ubica la estación invernal, las competencias en este tipo de servicios corresponden a la Diputación", concluyó.