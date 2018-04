Peligros inicia los trámites para gestionar el ciclo integral del agua

El Ayuntamiento de Peligros va a iniciar los estudios técnicos, jurídicos y económicos para recuperar la gestión del ciclo integral del agua, competencia que ahora está delegada en el Consorcio de la Vega-Sierra Elvira. El inicio de estos trámites se produce después de que varias sentencias del Tribunal Supremo hayan "prohibido a 13 municipios del área metropolitana" granadina "evacuar sus aguas residuales en la Vega", informó el Ayuntamiento de Peligros.

El equipo de gobierno de Peligros (Ganemos) tiene la intención de tratar las aguas con la depuradora que tienen los polígonos Juncaril y Asegra. Hace un año ya inició los trámites para lograrlo, pero la propuesta quedó sobre la mesa por la oferta de negociación del propio Consorcio de la Vega-Sierra Elvira y Aguasvira, la empresa de gestión público-privada para el tratamiento de las aguas de la comarca. "Nueve meses después no hay avances", según explicó el alcalde de Peligros, Roberto García, quien agregó que el Ayuntamiento puede hacerlo técnica y económicamente, también jurídicamente y "así lo demuestra un estudio" de Aguasvira, que "dice que es posible hacerlo con la depuradora de los polígonos desde mañana mismo".

El alcalde indicó que él mismo es el máximo responsable penalmente, y que los vecinos "están pagando un canon de depuración, mientras que no se están construyendo las depuradoras para el cinturón metropolitano". "La Junta siempre dice que va a sacar los estudios adelante", pero no es la administración autonómica "la que tiene encima a la Fiscalía por no depurar las aguas" cuando no se está "cumpliendo con la normativa" ni "con el medio ambiente", explicó en pleno García, quien afirmó que, del ciclo integral del agua, la parte que más le "preocupa es la depuración".